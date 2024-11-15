Території в обмін на мир в Україні: в Європі така ідея переговорів з путіним вже не викликає обурення

Незважаючи на нещодавні заяви британського міністра щодо неможливості поступок кремлю, європейські союзники України схиляються до думки, що війна з росією завершиться лише шляхом переговорів між Києвом і москвою, які передбачають поступки української території. Розмова набула більшої актуальності після перемоги на виборах Дональда Трампа, який заявив, що швидко припинить війну, не уточнюючи, як саме, і дав зрозуміти, що може підтримати угоду, яка збереже частину захопленої території в руках росії. У Європі дискусії за закритими дверима також підживлюються похмурою ситуацією на полі бою, коли українські сили тримають оборону та побоюються скорочення фінансування США, пише The Washington Post.

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Діючі та колишні європейські дипломати, дипломати НАТО повідомили виданню, що, незважаючи на те, що декларації про постійну підтримку зберігаються, деякі з союзників України все більше прагнуть закласти основи для переговорів між Україною та росією, навіть якщо параметри угоди залишаються незрозумілими.

Представники Європи та НАТО визнають, що розмови про територіальні поступки вже не викликають стільки подиву, як колись, а дипломати називають це не «земля заради миру», а радше як «земля для безпеки України».

«Я думаю, що кожен має більше або менше дійти такого висновку, важко сказати це публічно, оскільки це було б способом сказати, що ми збираємося винагороджувати агресію», — сказав Жерар Аро, колишній посол Франції у США.

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Західний чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав: «Це вже точно тепер не маргінальне».

Підтримка української армії до тих пір, поки це необхідно, «це єдиний шлях до переговорів», заявив президент Франції Еммануель Макрон разом із головою НАТО Марком Рютте.

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«І дозвольте мені сказати чітко, — додав він. — Коли настане момент, то нічого не можна вирішувати ні щодо України без українців, ні щодо Європи без європейців».

Під час 25-хвилинної телефонної розмови з Трампом минулого тижня Макрон чітко дав зрозуміти, що будь-які переговори повинні передбачати значні поступки з боку москви, за словами людей, знайомих із розмовою.

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Наразі закінчення війни залишається недосяжним, не в останню чергу через те, що росія не поступилася своїми вимогами, політика адміністрації Трампа щодо України не була повністю сформульована, немає консенсусу щодо прийнятних для України гарантій безпеки і серед європейців. Загалом ситуація розвивається «як 50 відтінків сірого».

Дискусії зосереджувалися навколо перспективи припинення вогню вздовж лінії розмежування в обмін на гарантії безпеки Заходу — де-факто, принаймні тимчасова поступка існуючих зон контролю навіть без офіційного визнання, зазначають автори статті.

Проте європейські політики далекі від згоди щодо того, якими можуть бути будь-які гарантії безпеки, оскільки ключові союзники, включаючи Сполучені Штати та Німеччину, наразі відхиляють запит України на запрошення до НАТО — це великий камінь спотикання, оскільки кремль давно використовує погрозу Західному альянсу для виправдання війни.

Крім того, перед початком будь-яких переговорів росія хоче повернути Курську область, частину якої контролюють українські сили.

Після угоди про припинення вогню в 2014—2015 роках, яка отримала назву Мінські угоди, українці кажуть, що бояться, що угода «земля в обмін на мир» просто дасть росії час перегрупуватися для наступної атаки, вважають автори публікації.

Тих, хто висував пропозиції «земля в обмін на мир», у минулому «практично спалювали на вогнищі», але тепер ця ідея викликає менше обурення, сказав високопоставлений чиновник НАТО. За його словами, здатність України захищати великі міста, включаючи Харків і Одесу, зіграла на її користь, але «ми всі розуміємо, що в короткостроковій перспективі Україні буде важко відновити суверенітет над всією територією».

Європейські чиновники наполягають, що будь-яка угода не повинна дозволяти путіну оголосити про перемогу у зміні кордонів через війну, хоча це важка задача.

«Це одна важлива річ у будь-якій домовленості, яку ми укладаємо, — сказав чиновник. — Це ніколи не можна розглядати як перемогу росії».

Раніше у «ФАКТАХ» експерти пояснили, чому росіяни просуваються на фронті — Україна зараз бореться за виживання, а не за перемогу.

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