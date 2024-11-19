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Міноборони росії офіційно визнало удар ракетами ATACMS по Брянщині

15:21 19 листопада 2024
Вибух

У міноборони країни-агресорки підтвердили удар України по арсеналу у Брянській області. Там повідомили, що атаку нібито було завдано шістьма балістичними ракетами.

«Сьогодні вночі о 3.25 противником було завдано удару по об'єкту на території Брянської області шістьма балістичними ракетами. За підтвердженими даними, застосовані оперативно-тактичні ракети ATACMS американського виробництва. Внаслідок протиракетного бою бойовими розрахунками ЗРС С-400 та ЗРПК „Панцир“ п'ять ракет збито, одну пошкоджено. Її фрагменти впали на технічну територію військового об'єкту в Брянській області, через що виникла пожежа, яка оперативно ліквідована», — повідомили окупанти.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що удари завдавалися «підрозділами Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони», без уточнень, чим саме били арсеналом.

Як писали «ФАКТИ», помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Браян А. Ніколс на зустрічі G-20 заявив, що застосування Україною ракет великої дальності може змусити росії піти на мирні переговори. Він підтвердив, що американський лідер Джозеф Байден такий дозвіл надав.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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