США офіційно підтвердили дозвіл Україні бити їхньою зброєю вглиб території росії

Помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Брайан А. Ніколс під час заходів «великої двадцятки» в Бразилії заявив, що застосування Україною ракет великої дальності, про дозвіл бити якими по території рф заявлялося раніше, може змусити рф піти на мирні переговори. В в інтерв’ю бразильському виданню O Globo він підтвердив, що американській лідер Джозеф Байден такий дозвіл надав. Тим часом, не виключено, що цієї ночі Україна вперше застосувала ракети ATACMS по території рф.

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Як пише журналіст Юрій Бутусов, про це повідомили джерела «Цензор.Нет». Йдеться про удар у ніч проти 19 листопада, коли ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області рф.

«Раніше російський диктатор володимир путін погрожував завдати удари по силам НАТО, якщо Україна почне завдавати удари далекобійною зброєю по території рф. І ось сьогодні чергові „коричневі лінії“ кремля порушені», — додав він.

Нагадаємо, що в рф заявляли про «12 збитих українських БпЛА» над Брянщиною, а місцеві мешканці викладали відео із великою загравою та звуками детонації.

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В Генштабі ЗСУ удар по арсеналу на Брянщині офіційно підтвердили, зазначивши, що метою ударів по ворожим складам з боєприпасами для армії російських окупантів є припинення збройної агресії рф проти України, і що вони триватимуть й надалі.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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