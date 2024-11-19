«Далі буде»: Генштаб ЗСУ підтвердив «вогневе ураження» арсеналу росіян під Брянськом

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що у ніч проти 19 листопада українське військо завдало вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області росії.

ВІДЕО ДНЯ

В повідомленні зазначається, що ураження було завдано «підрозділами Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони», без уточнень, чим саме завдавався удар. Нагадаємо, що росіяни заявляли про «12 збитих БпЛА» над Брянщиною і що «руйнувань та постраждалих немає».

«Станом на 02:30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі», — заявили в Генштабі ЗСУ та додали що метою ударів по ворожим складам з боєприпасами для армії російських окупантів є припинення збройної агресії рф проти України, і що вони триватимуть й надалі.

Нагадаємо, що цей арсенал на Брянщині — найближчий до лінії фронту, на ньому зберігалися авіабомби та, ймовірно, снаряди, які постачає росії КНДР. Він був атакований на початку жовтня цього року.

РЕКЛАМА

А у вересні ЗСУ атакували арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони росії у населеному пункті Котлубань Волгоградської області. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко не виключав, що на складах зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до ракет.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

РЕКЛАМА

142

Читайте нас у Facebook