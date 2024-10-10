В Міноборони, де вирішили до 15 листопада провести аудит «критичних» підприємств, заперечують, що процесс бронювання від мобілізації працівників таких компаній буде призупинений.

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Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк зазначив, що протягом наступних днів перевірятимуться підприємства, які отримали відповідний статус від органів місцевого самоврядування, пише «Суспільне». Якщо підприємство не відповідатиме вимогам критичності для держави, то питання бронювання переглянуть.

«Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців — зростання вдвічі», — додав він.

Зазначається, що наразі керівництво підприємств, критичних для економіки, можуть бронювати до 50 відсотків військовозобов'язаних працівників.

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Нагадаємо, що нещодавно набули чинності зміни порядку бронювання військовозобов'язаних засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Так, для того, аби людину забронювали та автоматично перевели на спеціальний військовий облік на термін дії відстрочки, вона має перебувати на обліку та мати військово-обліковий документ; знаходитися на персональному військовому обліку у відповідному державному органі, на підприємстві, в установі; оновити дані у встановлені законодавством терміни, а її дані не мають перебувати у розшуку, інформація про що є у Реєстрі військовозобов'язаних та базі «Армор», доступній Нацполіції.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ

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