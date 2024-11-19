Субсидія на скраплений газ та тверде паливо: як порахувати розмір допомоги від держави

Крім субсидії на комунальні послуги, багато українців отримують допомогу від держави та за товари, які вони купують для приватних будинків. Йдеться про скраплений газ для приготування їжі та тверде паливо (вугілля) для опалення, і за них держава також готова частково платити за спеціальною формулою.

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Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, додаючи формулу, за якої можна вирахувати обов'язковий платіж домогосподарства.

У цій формулі враховується сукупний дохід домогосподарства за минулий рік, норми споживання газу та палива, їхня гранична ціна, кількість мешканців та інші фактори.

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Так, у запропонованому ПФУ прикладі сукупний дохід двох осіб за рік становив 64 716 гривень, що становить 5393 гривні середньомісячного доходу. Ця сума поділяється на:

2 — кількість мешканців у домогосподарстві;

2920 гривень — прожитковий мінімум на 1 січня 2024 року;

2 — базовий коефіцієнт доходу, встановлений законом.

Отримана сума помножується на 15%, той максимум, який зобов'язані платити за комунальні послуги українці, і розрахунки мають такий вигляд:

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5393/2/2920/2 * 0,15 = 6,93%.

Отриману цифру у 6,93% слід помножити на річний дохід у 64716 гривень, і отримана цифра у 4484,8 гривні є сумою обов'язкового платежу для цієї сім'ї.

Згідно з діючими нормами, на сім'ю з 2 осіб покладається 2 балони зі зрідженим газом ціною 384,46 грн за кожний та 2 тонни твердого палива ціною 3824,63 грн за тонну. Купівля цієї кількості зрідженого газу та вугілля обійдеться в 8414,2 гривні, з яких необхідно відняти суму обов'язкового платежу, у прикладі від ПФУ це 4484,8 гривні:

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8414,2−4484,8 = 3929,4 гривні.

Остання цифра, 3929,4 гривні, й становитиме суму субсидії, яку має заплатити держава родині з двох осіб з річним доходом у 64 716 гривень.

Як повідомляли «ФАКТИ», із початком опалювального сезону розмір субсидії в Україні перерахують.

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