В Україні оновили правила надання субсидій на комуналку: що змінилося

В Україні через складну економічну ситуацію багато домогосподарств отримують житлові субсидії. Через удари російської федерації по енергетичних об'єктах українці стикаються з проблемами відключень опалення, світла чи води. Для вирішення таких проблем Кабмін запроваджує програми підтримки із встановлення альтернативних джерел енергії. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

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Так, на період дії воєнного стану, якщо родина споживала значно менше електроенергії через її відключення, субсидія чи пільга на ЖКП виплачуватиметься у раніше встановленому розмірі, тобто не зменшуватиметься.

Крім того, граничний розмір покупки, який обмежує призначення субсидії збільшено з 50 до 100 тис. грн. При цьому, якщо людина чи родина придбала генеруючу установку, яка вироблятиме електроенергію та допомагатиме підтримувати нормальне життя в умовах війни, — її придбання вартістю до 150 тисяч гривень або разовий платіж в розмірі до 150 тисяч гривень за кредитом на придбання такої установки не буде враховуватись при призначенні субсидії.

Раніше «ФАКТИ» писали, як переселенці можуть оформити виплату фінансової допомоги від держави в «Дії».

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