41.16 / 41.61 44.10 / 44.84
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні оновили правила надання субсидій на комуналку: що змінилося

18:44 11 листопада 2024
Субсидії

В Україні через складну економічну ситуацію багато домогосподарств отримують житлові субсидії. Через удари російської федерації по енергетичних об'єктах українці стикаються з проблемами відключень опалення, світла чи води. Для вирішення таких проблем Кабмін запроваджує програми підтримки із встановлення альтернативних джерел енергії. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Так, на період дії воєнного стану, якщо родина споживала значно менше електроенергії через її відключення, субсидія чи пільга на ЖКП виплачуватиметься у раніше встановленому розмірі, тобто не зменшуватиметься.

Крім того, граничний розмір покупки, який обмежує призначення субсидії збільшено з 50 до 100 тис. грн. При цьому, якщо людина чи родина придбала генеруючу установку, яка вироблятиме електроенергію та допомагатиме підтримувати нормальне життя в умовах війни, — її придбання вартістю до 150 тисяч гривень або разовий платіж в розмірі до 150 тисяч гривень за кредитом на придбання такої установки не буде враховуватись при призначенні субсидії.

Раніше «ФАКТИ» писали, як переселенці можуть оформити виплату фінансової допомоги від держави в «Дії».

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
91

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Десятки тисяч українців можуть залишитись без пенсій після перевірки ПФУ: хто в зоні ризику

Карти Таро

Водоліям — «Вежа», Овнам — «Лицар Жезлів», а Ракам — «Король Кубків»: Таро-прогноз на 11 листопада

Холостяк&nbsp;— Алексанбр Будько «Терен»

Ідіотське рішення: мережа після другого випуску накинулася на самого Холостяка

унітаз

Сантехніки це спеціально приховують від нас: як прочистити засмічення в унітазі за три хвилини (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту