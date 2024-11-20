До російського Губкіна завітала «бавовна»: вражено командний пункт ворога

В роійському містіі Ґубкін (білгородська область), уражено військовий об'єкт ворога. Йдеться про командний пункт угруповання військ «Сєвєр».

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

«Мешканці Ґубкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів», — зауважили у відомстві.

Також розвідники нагадали, що за кожен здійснений проти українського народу злочин буде справедлива відплата.

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Крім того, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що вчора, 19 листопада, безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували завод у Бєлгородській області, а також арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у Новгородській області.

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Так, на білгородщині було атаковано завод компанії ЕФКО, яка окрім виробництва харчової продукції також виготовляє грузові дрони. Останні ж російські терористи використовують у воєнних цілях.

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Свооєю чергою, у новгордській області було атаковано 13-й арсенал ГРАУ, що розташований поблизу Котово, за 680 кілометрів від кордону з Україною.

На арсеналі зберігаються:

снаряди для ствольної артилерії;

міни для мінометів;

ракети для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Град», «Смерч», «Ураган»;

ракети «Іскандер» та Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) KN23;

зенітні ракети до С-300, С-400;

боєприпаси для комплексу «Тор».

виготовляє військову продукцію.

Нагадаємо, що напередодні Генеральний штаб ЗСУ підтвердив завдання вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області росії, який є найближчим до лінії фронту. На ньому, за даними розвідки, зберігалися авіабомби та, ймовірно, снаряди, які постачає росії КНДР.

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