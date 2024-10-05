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Україна

ЗСУ уразили три командних пункти росіян, — Генштаб

14:12 5 жовтня 2024
ракета

ЗСУ за допомогою західного озброєння продовжують нищити військову техніку окупантів та особовий склад росіян.

Так, Сили оборони України ракетами Storm Shadow та снарядами GMLRS уразили три командні пункти росіян, повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Днями завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил рф», — йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ та артилерії у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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Результати ударів уточнюються, додали військові.

На фронті за минулу добу відбулося 159 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари чотирма ракетами, 82 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 142 КАБ. Крім цього, здійснив більш як 4400 обстрілів, 161 з них — з реактивних систем залпового вогню.

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Майже вздовж усієї лінії зіткнення тривають бої. Вчора найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

Також фіксується наступ російських окупантів поблизу Кремінної, Торецька, Покровська та на захід від Донецька.

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Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно ЗСУ завдали удари по складу боєприпасів у Краснодарському краї та арсеналу у Тверській області рф.

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