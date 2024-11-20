Китайська фірма платить співробітникам, щоб допомогти знайти кохання

В Китаї креативно підходять не лише до питань добробуту домашніх тварин, а й особистого щастя громадян. Так, профспілка працівників провінції Гуандун нещодавно повідомила про заходи, вжиті компанією Insta360, яка розташована в Шеньчжені, для створення романтичних стосунків між своїми співробітниками, пише сайт scmp.com. Компанія пообіцяла винагороду працівнику в 66 юанів (9 доларів США) за кожну публікацію на її платформі онлайн-знайомств.

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Якщо співробітник успішно підбере партнера на цій платформі та підтримує з ним стосунки протягом трьох місяців, компанія винагородить кожного партнера та свата сумою в 1000 юанів (140 доларів США). До 11 листопада на форумі компанії було опубліковано майже 500 повідомлень. Тим часом фірма роздала грошові винагороди на загальну суму майже 10 тисяч юанів особам, які поділилися дописами про неодружених. Її співробітник зазначив, що оскільки кампанія почалася менш як три місяці тому, бонуси за побачення ще не нараховувалися.

У фірмі заявили, що ініціатива спрямована на посилення почуття причетності та щастя у персоналу.

В останні роки в Китаї спостерігається постійне зниження кількості шлюбів. Останні урядові дані свідчать про те, що 4,74 мільйона китайських пар зареєстрували шлюби за перші три квартали 2024 року, що відображає зниження на 16,6 відсотка порівняно з 5,69 мільйона, зареєстрованих за той самий період минулого року. Крім того, минулого року рівень народжуваності в країні досяг рекордно низького рівня, впавши з 6,77 народження на 1000 осіб у 2022 році до 6,39 народження у 2023 році.

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