Робота для улюбленців: як у Китаї можна відправити свого собаку на заробітки

Джейн Сюе відправила свого собаку, 2-річного самоїда на ім'я Ок, на перший робочий день в середині вересня. Хто її роботодавець? Кафе для собак у місті Фучжоу на південному сході Китаю. Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що автомати з продажу домашніх тварин викликали хвилю обурення в Китаї.

ВІДЕО ДНЯ

«Я відчуваю це так само, як батьки, що відправляють своїх дітей до школи», — сказала 27-річна аспірантка в інтерв'ю CNN.

Сюе хотіла, щоб її собака «відчув інше життя».

«Відправляти Ок в кафе — це безпрограшний варіант. Він зможе грати з іншими собаками і не почуватиметься таким самотнім», — каже вона.

РЕКЛАМА

2-річний самоїд на ім'я Ок

Кафе для домашніх тварин — це великий бізнес у Китаї. Відвідувачі можуть взаємодіяти з тваринами, які блукають закладом, що дозволяє власникам закладу брати більше грошей за цей досвід. Клієнти, які відвідують китайські кафе для котів і собак, зазвичай платять за вхід від 30 до 60 юанів ($ 4−8,5) з людини або просто замовляють додаткову чашку кави.

РЕКЛАМА

Сюе каже, що крім того, що вона оточена товаришами по іграх, робота Ок в кафе дозволяє їй і її партнеру заощаджувати гроші. Якби вони залишили її вдома, їм довелося б на цілий день вмикати кондиціонер, а це дорого коштує.

«Літо у Фучжоу може бути спекотним», — додає вона.

РЕКЛАМА

Ідея Сюе може здатися нетрадиційною, але це зростаюча тенденція в Китаї. У китайській мові навіть з’явилося слово, яке перекладається як «заробляй гроші на перекусах».

Фраза походить від ідеї, що ці домашні улюбленці насправді працюють — неповний або повний робочий день — у котячих та собачих кафе, а ввечері повертаються додому до своїх родин, так само як і люди. Хоча тенденція заробляти гроші на їжу може здатися милою та кумедною, це також ознака часу. За даними Goldman Sachs, до кінця цього року в Китаї буде більше домашніх тварин, ніж дітей.

Останніми місяцями власники кафе і власники домашніх тварин розміщують оголошення про набір персоналу та резюме на Xiaohongshu, китайському аналогу Instagram. В одному вірусному дописі під назвою «Яка зарплата за роботу в котячому кафе?» власник котячого кафе написав: «Багато людей кажуть, що хочуть відправити своїх котів працювати в наше котяче кафе, якщо це так, дозвольте мені показати зарплату у нашому кафе, яку ми щойно заплатили деяким нашим старим працівникам!«

Згідно з жартівливим дописом, який зібрав сотні лайків, сіро-білий кіт на ім'я Дату в результаті отримав п'ять банок котячого корму «після сплати податків».

«Розшукуються працівники-кішки, — написав інший власник кафе-магазину в дописі на Xiaohongshu, який отримав понад 100 вподобань і 600 коментарів. — Ми шукаємо здорових, доброзичливих котів. Ми пропонуємо перекус на день і 30% знижку для друзів власника домашнього улюбленця!»

Сюе каже, що натрапила на оголошення про кафе для собак на Xiaohongshu і подумала, що було б весело відправити Ок на роботу. Незабаром вона знайшла одне з таких кафе у Фучжоу під назвою «Yezonghui» і написала власнику повідомлення. Потім настав час підготувати Ок до співбесіди на роботу.

«Власник кафе спостерігав за Ок близько години, щоб переконатися, що вона добре взаємодіє з клієнтами і ладнає з іншими чотирма собаками», — розповіла Сюе в інтерв'ю CNN.

Процес відбору явно пройшов добре — симпатичному білому самоїду запропонували «роботу».

«Мій Ок — зірка кафе!» — сказала дівчина.

Раніше «ФАКТИ» писали про цуценя хаскі на ім’я Шеврон, який жив з бійцем на фронті. Після загибелі Володимира Дронюка з передової його рідним привезли цього собаку. Тепер пес мешкає у селі. Носить медальйон, ходить на могилу Володимира і сумує за своїм господарем.

90

Читайте нас у Facebook