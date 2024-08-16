«Лишаючись наодинці, я запивав все алкоголем»: відомий музикант зізнався у важкій депресії

Військовий та музикант Женя Галич зізнався, що довгий час боровся з депресією та пережив побутовий алкоголізм. У проєкті «RAMINA» він відверто розказав, що почав вживати антидепресанти та пропрацював дитячі образи з психологом.

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— Мені зараз 40 років, до 36 років я навіть не мав поганого настрою, — розказав Галич. — Я був найжиттєрадіснішою людиною у своєму оточені. Я перехворів на ковід на початку 2020 року, щось змінилося на біохімічному рівні, я вперше відчув панічну атаку. Такого зі мною ніколи не було. Я не звертав на це уваги, і з часом це зникло. У 2022 році безтурботний хлопчик перетворився на чоловіка за два дні, я взяв на себе відповідальність і вирішив, що мій обов'язок — захищати країну. Я почав відчувати депресивні синдроми, лишаючись наодинці, запиваючи це все алкоголем. Мені здавалося, коли з'являється тривожність, то треба випити й тоді одразу попустить.

"До 36 років я навіть не мав поганого настрою", - розказав Галич

Галич зізнався, що побутовий алкоголізм у нього почався, коли він повертався додому з ротації та залишався на самоті.

— Побутовий алкоголізм побудований на тому, що ти отримуєш задоволення, що у тебе гарно вбраний стіл, є що поїсти, що випити, чим зайнятися, але ти сам, — каже музикант. — Це почалося, як тільки я почав лишатися під час ротації сам. На сході ми не пили зовсім, це було суворо заборонено. Ти приїжджаєш у порожній будинок, вмикаєш фільм, щоб подивитися його приємно, робиш собі сім порцій джин-тоніка і вирубаєшся.

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