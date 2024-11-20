Складно, не хочу вставати з ліжка: відома акторка зворушила зізнанням

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко, яка нещодавно потрапила під критику, зізналася у своїх проблемах. На сторінці у соціальній мережі Наталка виклала світлини та допис, у якому пояснює свій стан. За словами акторки в останній час вона почуває себе дуже важко, але намагається триматися впевнено та позитивно, щоб цінувати кожну хвилину життя.

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«Коли мене питають: «Наталко, ти як?», я завжди відповідаю — все добре, — написала Наталка. - Навіть в часи, коли мені складно, коли не хочу вставати з ліжка, коли здається, що все не має сенсу — я завжди знаходжу сили! І іноді просто налаштовую себе на найсвітліший настрій! Знаєте чому?

Бо я точно усвідомила, що життя — одне! Й іншої можливості прожити його на максимум не буде! Кожен день, хвилина та навіть секунда — цінні, бо вони дані саме тобі, і життя — це не минуле чи майбутнє, це саме ТУТ і ЗАРАЗ. Останні новини похитнули усіх нас, і цей великий шрам на серцях українців не перестане боліти ніколи…

Але зараз нам надзвичайно важливо триматися разом, об"єднуватися, плекати всередині себе світло, і пам"ятати, що навіть після найтемнішої ночі приходить світанок".

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Наталка зауважила, що життя коротке і не треба марнувати й витрачати його на постійну злість та ненависть. Одним з перших на відвертість акторки відреагував її чоловік — актор та військовий Андрій Федінчик.

«Навіть після найтемнішої ночі приходить світанок без світла і тепла, графік відключень», — написав Андрій.

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«Ти завжди вмів пожартувати по-чорному)», — зауважила Наталка.

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«Такі важливі й такі багатозначущі слова для кожного з нас, — поділилися у коментарях. — Надзвичайно душевно. Образ, як завжди, на мільйон».

«Це правда! — відповіли на зізнання акторки. - Наталка завжди позитивна запальничка».

Раніше мережа визначила найсексуальнішого українського актора.

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