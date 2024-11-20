Це вибісило: колишня учасниця «Холостяка» виклала звинувачення у мережу

Тринадцятий сезон популярного романтичного реаліті «Холостяк», який знімався під час повномасштабного вторгнення, викликав багато суперечок серед шанувальників проєкту. Нагадаємо, головним героєм став ветеран війни Олександр Будько («Терен»). Вже вийшли три епізоди, а боротьбу за його серце продовжують дев'ять дівчат. Останній ефір залишили двоє учасниць — модель Ілона та військова журналістка Світлана. На своїй сторінці у соціальній мережі Світлана виклала пост, в якому обурилась поведінкою Холостяка та поділилася враженнями від проєкту.

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«Хочу розкрити тему, яка бомбила мене від початку виходу на екрани „Холостяка“, — написала Світлана. — Мене здивували коментарі Холостяка стосовно моїх минулих стосунків. На думку Олександра, жінка, яка пережила втрату, не може так швидко (минуло 2, 5 року) відпустити болючі спогади. Таке припущення він зробив через те, що має подруг, які проживали схожий досвід. Ну певно, не варто пояснювати те, що у кожного свій рівень сприйняття та адаптивності, і що порівнювати мене (на той час зовсім незнайому людину) зі своїми подругами, — не окей».

Відомо, що дівчина була одружена і її чоловік загинув на війні. Світлана відверто розповіла про своє горе та зізналася, що знову готова до кохання.

«Комічно й те, що я ніколи сама не заводила розмову про минулі стосунки з „Тереном“ (тому те, що Олександр сказав, що я постійно про це говорю, — крінж), — зауважила дівчина. — Я, як і всі учасниці, просто розповіла про свій досвід стосунків, а під час першої вечірки Холостяк сам розпочав цю тему. Я просто відповіла відвертістю на відвертість чоловіку, який мені подобався».

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Світлана з Холостяком

Світлану образило, що речі, які стосувалися її професії, були викреслені при монтажі.

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«Це вибісило, а особливо коли бачиш, що половина ефірного часу присвячена людині та її волонтерству, поданому в дуже гарній обгортці», — написала Світлана, натякаючи на фаворитку «Терена» — волонтерку Інну.

Підписники дівчини підтримали її у коментарях, поділившись своїми враженнями від шоу «Холостяк».

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«Я не розумію про яку щирість в цьому сезоні ідеться, коли Холостяку тупо завжди треба вигадувати фейкову причину вигону учасниці, — були обурені у мережі. — Ніколи правдиво не скаже: ти мені не сподобалась, у нас різні дороги тощо. Нє, треба якісь мінуси й комплекси на дівчину натягнути і зі звинуваченнями провести. Сезон крінж, а ви молодець, успіху вам та знайти своє щастя».

«Обурило те, що вони дали собі право судити вас і ваше горе, — написали у коментарях. — Це ганьба!»

«Олександр — це суцільне розчарування, — висловили враження. — Про яку соціальну місію розмова при його поведінці, не зрозуміло. „Терен“ виявився примітивним, незрілим та з низькою самооцінкою. А ви прекрасна».

Нагадаємо, раніше мережу обурив монтаж під час випуску «Холостяка». .

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