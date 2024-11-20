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Спорт

З українцем у складі: чемпіон світу та Європи очолив колишню команду Шевченка

13:49 20 листопада 2024
Патрік Вієйра

Новим головним тренером італійської «Дженоа», яку свого часу очолював Андрій Шевченко, призначено 48-річного чемпіона світу та Європи у складі збірної Франції Патріка Вієйра, повідомляє офіційний сайт клубу з Генуї.

На цій посаді колишній футболіст «Арсенала», «Мілана», «Ювентуса», «Інтера» та «Манчестер Сіті» замінив свого ровесника Альберто Джилардіно, який керував командою з грудня 2022 року. Цього сезону «Дженоа», кольори якої захищає футболіст збірної України Руслан Малиновський, із 10 очками йде в серії А лише на 17-му місці.

Нагадаємо, що французький фахівець раніше тренував «Крістал Пелас», «Ніццу», «Нью-Йорк Сіті» та молодіжну команду «Манчестер Сіті». Останнім клубом уродженця Сенегалу Вієйра був французький «Стасбур», який він залишив у липні 2024 року.

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Додамо, що як футболіст Патрік Вієйра став п'ятиразовим чемпіоном Італії (один титул з «Міланом» і чотири з «Інтером»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний «Манчестер Юнайтед» купив нового головного тренера за величезні гроші.

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