Напевно, в кожній оселі є супниця. Але не менш ймовірно, що вона стоїть у буфеті й практично ніколи не використовується за призначенням. Саме зараз час дістати її та додати затишку у ваше життя.

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Призначена супниця для естетичної подачі перших страв. Керамічна або порцелянова супниця — це не лише красиво, а й зручно. Вам не потрібно щоразу залишати стіл, вирушаючи до плити за добавкою собі чи вашим близьким. А каструлю, погодьтеся, ставити на стіл не так вже й естетично.

Супниця — атрибут домашнього затишку. Під її кришкою витає аромат щастя. Ви відкриваєте її — і по всьому будинку розноситься чарівний запах грибного або курячого супчику. А чи пробували ви коли-небудь додати лаванду в качиний бульйон? Якщо ні, повірте, цей казковий аромат. Але додавати лаванду треба наприкінці, за хвилину до того, як знімете каструлю з плити. І ще: качиний бульйон із лавандою не підлягає розігріву.

Одне з правил етикету свідчить, що супом не варто заповнювати тарілку до країв. Краще додати собі потім за бажання один-два черпачки першого.

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