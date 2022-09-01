Загальновідомо, що лаванда — символ Провансу. Проте в Україні вона стає дедалі популярнішою. Букетики з лаванди — милий декор для дому, саше з лавандою надають приємного аромату постільній білизні у шафі, а використання квітів як прянощів — чудова ідея для справжніх гурманів. Про особливості використання лаванди у кулінарії «ФАКТАМ» розповіла власниця сімейного розплідника лаванди на Черкащині Олена Павлова.

«Кулінарну лаванду вирощують без хімікатів, органічним способом»

— Олено, сезон лаванди триває, її продають майже на кожному кроці — на ринках, в магазинах, в інтернеті. Та чи вся вона годиться для використання у харчових цілях?

— Ні, звичайно. Для приготування страв та напоїв використовуйте лише кулінарну лаванду, вирощену без хімікатів, органічним способом. До речі, нині чимало людей вирощують лаванду самі. Зазвичай квіти зрізують на стадії бутонів, сушать у темному приміщенні, що провітрюється, підвісивши букетики. Після того перетирають лаванду в руках над ємністю, щоб квіти осипалися. Ретельно збирають їх та зберігають у скляній банці з кришкою.

Олена Павлова: «Зберігати лаванду можна у скляній баночці з кришкою»

— Як ви використовуєте лаванду на кухні?

— На мою думку, вона більш пасує до десертів та кави. Але досвідчені шеф-кухарі радять додавати її також до рибних та м’ясних страв. Один з популярних напоїв з додаванням лаванди — це кава-раф, при приготуванні якої додається порошок з мелених сушених бутончиків лаванди або натуральний лавандовий сироп. Чудова ідея — додавати її до випічки. Варто додати жменьку подрібнених квіток у тісто для булочок, печива, кейків. Аромат вас зачарує. Ну й звичайно, неймовірно смачні та запашні з додаванням лаванди трав'яні чаї. Лаванда має заспокійливу дію, тому такі напої варто вживати перед сном.

«У літню спеку приготуйте цитрусовий лимонад з додаванням лаванди»

— Кілька років назад я побувала в гостях у мішленівського кухаря Жані Глейза у Провансі. Мені дуже сподобався у його ресторані лавандовий чай з лимоном, а ще він радив додавати трошки лаванди у качиний бульон. Головне, це робити, коли страва вже майже готова, бо при тривалій термічній обробці лаванда може гірчити.

— Лаванда гірчить й сама по собі, тому не варто додавати її до страв у великій кількості. Лаванду додають для пікантності смаку та аромату. А, як відомо, тонкий смак та аромат — важливі критерії делікатесних страв.

— Чи є у вас улюблений рецепт смаколика з лавандою?

— Я готую дуже смачний лимонад. Ось його рецепт.

Лимонад з лавандою Очистити лимон та апельсин, поділити на шматочки, додати м'яту та лаванду, трохи цукру або меду. Після того треба все це потовкти, додати до смаку газованої або негазованої води, льоду. І смачного!

Лимонад з лавандою – це дуже смачно

— Чи мають значення пропорції інгредієнтів?

— Ні. Пропорції не мають особливого значення, все залежить від ваших уподобань. Приготуйте такий цитрусовий напій у літню спеку. Впевнена, він сподобається вашим рідним та близьким.

Також мені дуже подобається кекс з домашнього сиру з додаванням лаванди. Готується він досить просто. На 300 грамів домашнього сиру знадобиться 150 грамів вершкового масла та стільки ж цукру, столова ложка оливкової олії, три яйця, 200 грамів борошна, чайна ложка розпушувача, ваніль та лаванда до смаку, трішки солі. Яйця та цукор збиваємо, додаємо перетертий сир, м’яке вершкове масло та суміш борошна з розпушувачем, сіллю, ваніллю. Викладаємо у форму, випікаємо у попередньо розігрітій духовці 40−50 хвилин до готовності.

Спекти кекс з лавандою досить просто

— Яку лаванду краще обрати для використання на кухні: рожеву чи фіолетову?

— Фіолетова має виразніший аромат. До речі, чудова ідея — використовувати лаванду й для декору страв. Наприклад, можна прикрасити нею морозиво.

Морозиво можна декорувати гілочкою лаванди

Як раніше писали «ФАКТИ», з лаванди можна приготувати не тільки лимонад, а й неймовірно смачний сироп. Готувати його, за словами Олени Павлової, — це потрійна медитація.

Фото з альбому Олени Павлової

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