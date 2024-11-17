Топ-5 подарунків у стилі «Затишне Різдво»: ці ідеї прийнятні для будь-якого бюджету

Зимові свята непомітно наближаються. І настав час подумати, як прикрасити інтер'єр будинку (стиль ретро зараз особливо актуальний) та про подарунки. Адже немає гіршого, ніж шукати подарунки в останній момент. По-перше, у такому разі ви ризикуєте купити зовсім не те, що хотілося б, а по-друге, у вас не буде часу, щоб знайти подарунок за оптимальною ціною.

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Подарунки можуть бути різного роду, але головний критерій — вони повинні тішити адресата.

Безперечно, найкращий подарунок — це здійснення мрії близької людини. Наприклад, хтось мріє про ультрасучасний гаджет, неординарну прикрасу або спортивний велосипед.

Але й символічні подарунки можуть принести чимало позитивних емоцій. Чудова ідея — подарунки у стилі «Затишне Різдво». Їх дарують, як правило, найближчим людям. Це можуть бути домашні капці із зображенням Санта Клауса, теплий шарф, шкарпетки та рукавички для прогулянок у морозний день, в'язаний светр або жилет, плед, у який можна завернутися перед телевізором, або тепла піжама,

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Доповненням до таких подарунків можуть бути улюблені цукерки адресата, баночка апельсинового конфітюру або штолен.

Раніше українська художниця-лялькарка Ганна Кляус розповіла про свою нову колекцію ялинкових прикрас «Карнавал» .

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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