41.12 / 41.62 43.47 / 44.17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Топ-5 подарунків у стилі «Затишне Різдво»: ці ідеї прийнятні для будь-якого бюджету

22:26 17 листопада 2024
подарунки до Різдва

Зимові свята непомітно наближаються. І настав час подумати, як прикрасити інтер'єр будинку (стиль ретро зараз особливо актуальний) та про подарунки. Адже немає гіршого, ніж шукати подарунки в останній момент. По-перше, у такому разі ви ризикуєте купити зовсім не те, що хотілося б, а по-друге, у вас не буде часу, щоб знайти подарунок за оптимальною ціною.

Подарунки можуть бути різного роду, але головний критерій — вони повинні тішити адресата.

Безперечно, найкращий подарунок — це здійснення мрії близької людини. Наприклад, хтось мріє про ультрасучасний гаджет, неординарну прикрасу або спортивний велосипед.

Але й символічні подарунки можуть принести чимало позитивних емоцій. Чудова ідея — подарунки у стилі «Затишне Різдво». Їх дарують, як правило, найближчим людям. Це можуть бути домашні капці із зображенням Санта Клауса, теплий шарф, шкарпетки та рукавички для прогулянок у морозний день, в'язаний светр або жилет, плед, у який можна завернутися перед телевізором, або тепла піжама,

РЕКЛАМА

Доповненням до таких подарунків можуть бути улюблені цукерки адресата, баночка апельсинового конфітюру або штолен.

Раніше українська художниця-лялькарка Ганна Кляус розповіла про свою нову колекцію ялинкових прикрас «Карнавал» .

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

82

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Зірки допоможуть і в коханні, і в бізнесі: п'ять знаків зодіаку стануть щасливішими у другій половині листопада

водій

В Україні позбавлятимуть водійських прав пенсіонерів: хто під загрозою

унітаз

Розбиває вапняний наліт в унітазі краще за молоток: як очищають унітази в Болгарії

Марина та Віталій Мостові

Найдорожче сало в Україні: родина полтавців придумала, як заробляти на стратегічному національному продукті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту