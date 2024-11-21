«Імовірність застосування ядерки залишається близько нуля»: аналітик оцінив перший удар росіян по Україні МБР

Напередодні кілька іноземних диппредставництв у Києві, зокрема й США, заявили, що закривають на день посольства у зв'язку з інформацією про масштабну ракетну атаку росіян. По мережі пройшла хвиля чуток про те, що рф може використовувати міжконтинентальну балістичну ракету. Згадувалась засекречена ракета противника «Рубіж», яка здатна бити на дальність до 6000 км і, як і інші ракети росії, здатна нести ядерну боєголовку. У ГУР МО закликали не вірити чуткам. Проте вранці в четвер, 19 листопада, зс рф завдали удар з використанням крилатих ракет і балістики. Також командування Повітряними силами ЗСУ повідомило про використання противником МБР. Про ситуацію, що склалася останнім часом після залучення росією солдатів з КНДР та подальших відповідей Заходу, розповів блогер та аналітик Роман Шрайк.

«росія притягує на фронт 11 тисяч кндрівських солдатів, США відповідають дозволом бити по рф ракетами «Атакмс» і «Шторм Шедоу», Україна б'є по об'єктах у Брянській та Курській областях «Атакмсами» і «Штормами». z-єбл.ни (хором): Ядеркою ходи! рф запускає по Україні міжконтинентальну балістичну ракету пише Роман Шрайк. — МБР призначені для знищення стратегічно важливих об'єктів противника на відстані кількох тисяч кілометрів.

ВІДЕО ДНЯ

Натомість дорога ракета без ядерного заряду летить на 800 км із незрозумілими наслідками. Очевидно, метою цього заходу було показати, що наступний удар може бути ядерним.

Я ніколи не відкидав ймовірність завдання росією ядерного удару. Але ця ймовірність завжди була маленькою, хай і трохи меншою під час кризи російських військ восени 2022 року (Харків, Херсон).

Наразі російські війська, на жаль, не в кризі. путін «зброї останнього шансу» не потребує. Вигоди та ризики застосування ядерки показують негативний баланс. Так що ймовірність застосування залишається близькою до нуля.

РЕКЛАМА

Чи варто чекати на повторення ударів МБР? Таких ракет мало, вони надто цінні, щоби використовувати тупо для залякування. А за руйнівною здатністю їх можна порівняти з кількома «Іскандерами-М». Тож великого сенсу у повторенні немає, але ми маємо справу з людьми зі специфічною логікою, тому відкидати і такі ймовірності не будемо.

Підсумую. Весь цей захід — дуже дорога і ймовірно разова медіа-подія, що зображує «відповідь».

РЕКЛАМА

Далі — стежимо за графіком роботи посольства США".

Ілюстративне фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

194

Читайте нас у Facebook