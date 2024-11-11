Зростання цін пішло в галоп: інфляція в Україні перевищила прогнози НБУ

В Україні спостерігається різке зростання цін на продукти, причому на першому місці тут саме дешеві позиції — овочі, макаронні вироби та крупи. Таке подорожчання призвело до погіршення прогнозів інфляції в 2024-му році, який з раніше заявленого рівня в 8,7% легко переступить за 10%.

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Таку думку висловив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі. Водночас інфляція в Єврозоні, за словами політика, становить лише 2%, в Естонії — 4,1%, а в Польщі 5%.

Як стверджує Держстат, найсильніше в жовтні зросли ціни на продукти харчування — 3,2%, зокрема овочі (18,2%) і яйця (18,1%). На 6,9−1,3% зросли ціни на масло, фрукти, молоко і молочні продукти, олію соняшникову, продукти переробки зернових, яловичину, безалкогольні напої, хліб, сало, рибу та продукти з риби. Водночас на 4,2% знизилися ціни на цукор.

Економічний експерт Данило Монін зазначає, що «інфляція полетіла в космос і почала прискорюватися до 1.8% на місяць, а за рік уже 10.6%». При цьому він зауважує, що деякі дані Держстату викликають питання. Так, річний індекс показує падіння цін на яйця на 25%, але вже з листопада їхня ціна різко зросла, приблизно на 30%.

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НБУ прогнозує зниження інфляції навесні 2025 року, тож наступного року зростання цін сукупно не має перевищити 7%. Водночас НБУ прогнозує зростання цін на паливо у 2025-му році через зростання акцизів, тож бензин і дизель можуть подорожчати приблизно на 9%.

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