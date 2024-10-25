Долар, депозит, криптовалюта, облігації чи нерухомість: куди краще вкладати свої заощадження

Хоча за даними статистики жити в Україні стає дедалі дорожче, є чимало людей, які мають достатньо грошей, які можна кудись вкласти. Причому зробити це потрібно хоча б для того, щоб ці гроші не втратити, адже за прогнозами Кабміну у 2025-му році інфляція може скласти близько 10%, тобто купівельна спроможність гривні впаде.

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Як розповіли «ФАКТАМ» експерти, зараз є кілька способів зберегти або примножити свої кошти — криптовалюта, долар, банківські депозити, держоблігації та нерухомість. Вибір же конкретного способу залежить від низки факторів.

Криптовалюта

За словами економічного експерта Данила Моніна, крипта є, ймовірно, потенційно найвигіднішим способом інвестицій, оскільки здатна приносити до 1% на день. Щоправда, можливо це за наявності часу, специфічних знань і умінь, а також неабиякої удачі.

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Долар

На думку Данила Моніна, іноземна валюта є найбільш стабільним і потенційно вигідним способом вкладення заощаджень і вільних коштів. За його словами, поки курс долара в Україні стабільний, можна не поспішаючи її купувати, а у 2025-му році через очікуваний зовнішньоторговельний дефіцит у 34−35 млрд дол. курс долара може злетіти.

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Банкіри також підтверджують стабільність долара до кінця 2024 року, при цьому його курс буде поступово зростати, поки не досягне 42,1 гривні. Проєкт же держбюджету на 2025-й рік передбачає збільшення обмінного курсу долара до 45 гривень.

Нерухомість

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На думку Маріанни Бігунець, директора з продажу будівельної компанії Gazda, у 2025-му році через зростання курсу долара, традиційне подорожчання будматеріалів та інше, інвестиції в купівлю квартири, що ще будується, можуть призвести до її подорожчання до 40%. При цьому якщо ви продасте тільки одну квартиру в поточному році, то зможете обійтися без сплати податків.

Водночас на думку Данила Моніна, якщо після війни в Україну не повернуться мільйони українців, які виїхали, то їхню нерухомість буде виставлено на продаж, і ціни на ринку нерухомості можуть сильно впасти.

Облігації держпозики

На думку Данила Моніна, їх купівля могла б бути непоганим способом заробити на короткий термін, але Мінфін зазвичай пропонує папери з терміном виплат від 1 до 3 років під 15−17%.

- Це великі ризики — просто купити валюту буде вигідніше, ніж отримати через 1−3 роки +15−17% у гривні, коли вже в бюджет 2025 року закладений середній курс 45 замість поточного 41 або мінус 10% від купівельної спроможності гривні, — підкреслює експерт.

Як писали «ФАКТИ», купівля держоблігацій — популярний спосіб інвестування в українських великих банків, які в такий спосіб вкладають кошти в цінні папери і не платять податок на прибуток, адже операції з ОВДП ним не оподатковуються.

Банківські депозити

Також Данило Монін не бачить особливої привабливості в банківських депозитах, у яких відсоткові ставки (до 1,5% у валюті та до 15% у гривні) поступаються таким по ОВДП і до того ж оподатковуються.

Голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов зазначає, що механізм банківського депозиту слід застосовувати залежно від кінцевої мети. Так, якщо клієнт запланував якусь велику покупку через кілька місяців, зручно буде покласти гроші на короткостроковий депозит на 3−6 місяців. Відсотки за цим вкладом — близько 9−10% - компенсують інфляцію за цей строк, але й не принесуть жодного прибутку.

Прибуток можна очікувати при розміщенні банківського депозиту на термін не менше 1 року — ставки за ним становитимуть до 15,5% річних у гривні та до 1,5% у доларах. На думку Сергія Мамедова, з огляду на прогнозовану політику НБУ, облікову ставку і контрольовану інфляцію (8,5% у 2024-му і до 9,5% у 2025-му), на депозиті можна заробити. Ба більше, за словами банкіра, до кінця року кількість депозитів у банківській системі може зрости на 7−10%, і більшу частину з них становитимуть саме гривневі вклади.

Раніше повідомляли про те, що питання із запровадженням в Україні нових податків «заднім числом» з 1 жовтня поки що «зависло».

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