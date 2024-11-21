Що скажуть люди: популярна акторка вразила мережу

Популярна акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка болісно пережила розрив з чоловіком-нардепом, зізналася у своїх почуттях. На сторінці у соціальній мережі Анна виклала чуттєві світлини та допис про суспільні заборони. За словами акторки, треба жити, не звертаючи увагу на коментарі оточуючих.

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«А що скажуть люди, — задала тему своїм підписникам Анна. — Ця фраза блокує абсолютно всі бажання та мрії, якщо вони хоч трохи не відповідають загальноприйнятим правилам. Це те, що більшість із нас чули ще з самого дитинства.

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Згадайте усі приклади успішних людей. Кожна історія — це вихід із зони „люди скажуть, молодець“. А вони це скажуть лише тоді, коли ви зіллєтеся з їхньою сірою масою і будете такі ж, як вони. А саме ніким.

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Не виділяйся, не май власної думки, не сперечайся з суспільством, „ти ж мати“ і т.і. На це від вас чекають».

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Акторка закликала не стримувати своїх бажань і робити те, чого хочеться більш за все.

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«Хочеш бути успішним, як мінімум просто дотримуйтесь своїх бажань, — вважає Анна. — Справжнім, не нав’язаним суспільством. Забудьте страх засудження. Люди будуть говорити завжди, засуджувати, не розуміти і зупиняти. Ваше завдання закрити вуха і бігти. До спрямування мрії. І яка різниця, що скажуть люди, якщо ви щасливі?»

Підписники акторки погодилися з її думками, а також засипали Анну компліментами з приводу її світлин.

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«Час зараз дуже непростий, так що можна», — погодилися шанувальники.

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Раніше популярна співачка присвятила пісню токсичним стосункам.

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