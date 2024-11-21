Понад 50 російських військових убито і поранено внаслідок удару ЗСУ по командному пункту в Курській області

Україна продовжує боротися з російською агресією. 20 листопада було завдано ракетного удару по командному пункту у Курській області. Про це повідомляє Telegram-канал «Досье Шпиона».

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«Вчора, 20.11.2024, близько 15:00, було завдано ракетного удару по командному пункту, розташованому в населеному пункті Мар’їне, Рильський район, Курська область. Удар завдано з використанням крилатої ракети повітряного базування британсько-французького виробництва „Storm Shadow/SCALP“. Внаслідок удару загинули 18 військовослужбовців, ще 33 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених — троє військових із КНДР. Усіх поранених було доставлено до Рильської центральної районної лікарні», — йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, більшість поранених є офіцерами Південного та Східного військових округів рф.

«Під час удару на КП перебував перший заступник командувача військами ЛенВО генерал-лейтенант Солодчук. Інформації про його стан наразі немає. Крім того, стався інцидент під час розбору завалів на місці події. Близько 19:00, через детонацію невідомого боєприпасу, 13 військовослужбовців із підрозділу 88 саперного полку (в/ч 53359) отримали поранення. Серед поранених — заступник начальника штабу полку», — повідомляє Telegram-канал «Досье Шпиона».

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Як писали «ФАКТИ», Україна вперше запустила по території росії далекобійні британо-французькі ракети Storm Shadow.

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