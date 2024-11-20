Україна вперше вдарила по росії ракетами Storm Shadow: названо ймовірну ціль

Україна вперше запустила по території росії далекобійні британо-французькі ракети Storm Shadow, яких у розпорядженні ЗСУ є більше, аніж американських ATACAMS.

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Про удар повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, інформацію про використання українцями ракет Storm Shadow для удару по росії розкрив неназваний західний чиновник.

Він додав, що використання Storm Shadow для ударів по російській території схвалили у відповідь на те, що москва задіяла у війні проти України північнокорейських військових.

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Інше видання, Defense Express припускає, що Україна ймовірно вперше застосувала далекобійні ракети Storm Shadow по території росії. Ціллю міг бути об'єкт з підземним командним пунктом рф.

На думку експертів видання, якщо Україна дійсно застосувала Storm Shadow по території росії, то вдарила не по простому об'єкту. Адже у курській області може бути об'єкт з командуванням угрупування армії рф разом з північнокорейськими генералами.

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Зокрема, у мережі з'явилось відео з населеного пункту Мар'їне. На ньому чути низку звуків, схожих на вибухи. Цікавим є те, що відео зняте неподалік від історичної будівлі маєтка Барятинських. Наразі це приміщення є санаторієм, який підпорядковується Управлінню справами президента росії.

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За непідтвердженою інформацією, об'єкт, який уражено, знаходиться у східній частині санаторію, й фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу «вузол зв'язку».

Defense Express зазначає, що мова може йти не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Беручи до уваги всі деталі, вірогідно те, що ним користувалось командування угрупуванням російських військ у Курській області. Окрім них там могли перебувати й північнокорейські генерали.

На думку Defense Express, саме перебування командування у цій локації могло зробити її ціллю Storm Shadow. Адже вони призначені для ураження цілей такої категорії, бо їх 450-кг бойова частина спеціально створення для ураження захищених об'єктів.

Зазначимо, що Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow ще минулого року. Ці ракети, з дальністю ураження до 300 км, були адаптовані до використання на модернізованих українських літаках Су-24М. При цьому раніше українським військовим забороняли застосовувати їх для ударів по території росії. Останній відомий випадок використання цих ракет Генштаб ЗСУ зафіксував 5 жовтня, коли були вражені три командні пункти противника.

Раніше «ФАКТИ» писали, що росія готує для атак по нашій країні свою найновішу засекречену розробку — ракету середньої дальності РСД-26 «Рубєж», яка здатна нести ядерний заряд.

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