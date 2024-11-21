Матір Бориса Беккера знайшли мертвою напередодні його дня народження (фото)

У сім'ї легендарного тенісиста Бориса Беккера, котрий відсидів вісім місяців у британській в'язниці у справі про банкрутство, сталася трагедія. Його 89-річну матір Ельвіру було знайдено мертвою у її квартирі в німецькому Лаймені у четвер, 21 листопада — за день до 57-річчя знаменитого сина, повідомляє Bild.

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«Я можу підтвердити смерть Ельвіри Беккер. Борис Беккер у глибокій жалобі», — заявив виданню адвокат знаменитого німця Олівер Мозер.

Дізнавшись про те, що сталося, Борис одразу вирушив з Мілана, де він живе, до рідної Німеччини.

Попри те, що Ельвіра Беккер за станом здоров'я не могла у вересні бути на весіллі сина, Борис до кінця підтримував тісний контакт із матір'ю, навіть телефонував із в'язниці. Він регулярно публікував спільні сімейні фотографії у своїх соціальних мережах. Наприклад, у грудні минулого року, коли він провів Різдво з матір'ю. Борис Беккер також привітав маму з Днем матері через Instagram: «Єдина та неповторна… Ельвіра! З Днем матері».

Нагадаємо, що батько легенди тенісу Карл-Хайнц Беккер помер 1999 року від раку.

Як відомо, Борис Беккер — олімпійський чемпіон 1992 року в парному розряді, дворазовий переможець Кубка Девіса та наймолодший чемпіон в історії Вімблдону (17 років). 2003 року легендарний німець був включений до Міжнародної зали тенісної слави.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка тенісу Борис Беккер продає віллу разом із матір'ю.

Фото Instagram

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