Став мотивацією: українську співачку помітили у пристрасних обіймах відомого блогера

Sowa, яка відома своїм сміливим підходом до музики, презентувала новий сингл «Колишній» у жанрі поп. Нова пісня виконавиці присвячена дівчатам, які пережили болючий розрив. У ній співачка передала історії тих, хто зіткнувся з аб'юзивними стосунками та знайшов у собі сили йти далі. До речі, нещодавно пісню на цю ж тему випустила популярна співачка Angela.

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«Ця пісня — як голос усіх дівчат, які проходять через важкий період після розлуки. Спочатку вони плачуть і ніби морально помирають, але з часом знаходять сили, збирають себе докупи. Коли вони вже починають жити знову на повну силу, той самий демон з минулого раптом повертається. Але вона тепер сильніша і вже не готова віддавати йому своє серце. Це пісня про новий етап», — каже співачка.

Кліп на пісню «Колишній» знімали у Києві, а головну роль у ньому виконав популярний блогер Тарас Нестеренко. З ним артистка познайомилась цього року на червоній доріжці церемонії YUNA.

«Пізніше я вирішила створити новий TikTok. Перше відео, яке я виклала на новій сторінці, було доволі нестандартним, але воно набрало понад 100 тисяч переглядів і потрапило до рекомендацій Тараса, який залишив під ним коментар. Його коментар став для мене справжнім мотиваційним. І хто ж тоді знав, що за кілька місяців Тарас стане моїм „колишнім“ і головним героєм у новому кліпі». — зізнається SOWA.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що популярна співачка зізналася у проблемах.

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