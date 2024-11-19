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Шоу-бізнес

Глибока депресія та тривожний розлад: популярна співачка зізналася у проблемах

16:01 19 листопада 2024
alyona alyona

Популярна співачка, учасниця «Євробачення-2024» від України alyona alyona, яка нещодавно зізналася у почуттях, поділилася своїми переживаннями. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала відео, на якому зізналася, що у неї були тривожні розлади та тяжка депресія. З цих станів співачка виходила за допомогою двох психологів та психіатра.

«Рік тому я вперше звернулася до психолога, щоб розібратися з тим, чому я так часто почала плакати, стала емоційно нестабільною, — зізналася співачка. - Розбиралася до Нацвідбору, який підняв мій емоційний стан ще на вищий щабель… Психіатр після дослідження виявив, що у мене тривожний розлад на початковій стадії і він — наслідок глибокої депресії, яка тривала більше ніж півтора року. Із середини 2022 року я всередині себе почувала дивну емоцію, яка називалася „нещастя“. Хочу поділитись своєю історією з вами. А ви поділіться, чи почуваєтесь нещасними?»

Підписники артистки відреагували на її відвертість та поділилися своїми історіями.

«Дякую за відвертість, — написали у коментарях. — Сама маю депресію, нещодавно черговий раз спробувала себе вбити. Знаю, як тяжко шукати свою дорогу в хаосі».

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«Це дійсно тяжко, — відповіла на це alyona alyona. - Але знайти реально. Бажаю від всієї душі Вам ту стежинку викласти власноруч і розповідати потім всім, що Ви — змогли».

«Всім зараз зле, по-різному, звісно, — підтримали співачку. - Але всім. Дуже добре, що Ви ділитесь цим, люди будуть знати, що не одні. Головне, визнавати і працювати.

«Всім нам потрібно ділитись своїми станами, підтримувати один одного і розумітися», — вважають підписники.

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Нагадаємо, раніше артистка скасувала гастролі у Канаді та США.

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