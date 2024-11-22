Воротар «Баварії» заручений із зіркою «Євробачення»: фото та відео красуні

24-річний воротар «Баварії» та збірної Ізраїлю Даніель Перец, який допоміг національній команді сенсаційно обіграти в Лізі націй Бельгію, заручений із зіркою «Євробачення"-2023 Ноа Кірель.

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23-річна красуня (а ще телеведуча, співачка, модель та актриса) здобула шалену популярність після торішнього пісенного конкурсу в Ліверпулі, де вона запалила публіку сексуальним образом і запальними танцями, посівши третє підсумкове місце (Кірель випередила, зокрема, український колектив TVORCHI).

У вересні 2024-го Перец, який поки що не може у мюнхенському клубі виграти конкуренцію у легендарного Мануеля Нойєра, зробив зворушливу пропозицію руки та серця на пристані в Герцлії. Даніель схилив коліно, а Ноа сказала "так".

"Назавжди", - підписала знімок у соцмережі кохана футболіста.

До речі, в соцмережі Instagram Ноа Кірель, яка раніше зустрічалася з моделлю Томером Коеном, значно популярніша за свого нареченого — 1,8 мільйона підписників проти 149 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з «Динамо» покликав заміж красуню-модель у її день народження.

Фото Instagram

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