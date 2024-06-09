Чемпіон світу з «Динамо» покликав заміж красуню-модель у її день народження (фото, відео)

Чемпіон світу з футболу U20 у складі збірної України, нападник «Динамо» Владислав Супряга зробив пропозицію своїй коханій Марині, з якою зустрічається з минулого року.

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З цього приводу 24-річний футболіст у день народження коханої орендував у столиці ресторан. На відео, яке опублікували в соцмережах і Владислав, і Марина, видно, як дівчину, одягнену в білу сукню, підвели із зав'язаними очима до «моря» білих квітів, і лише тоді Супряга зняв пов'язку з її обличчя. Марина сказала своєму обранцю «Так» і побігла хвалитися обручкою перед подружками.

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Закоханих майже одразу встигли привітати дівчина Миколи Шапаренка — Христина Шацьких, одноклубник із «Динамо» Олександр Андрієвський та навіть півзахисник «Шахтаря» Георгій Судаков.

Обранку футболіста звуть Марина Литвин, вона родом із Полог Запорізької області, але вже кілька років живе у Києві. 2021 року дівчина взяла участь у конкурсі «Міс Україна», де стала переможницею в номінації «Міс Земля Україна». 23-річна Марина за освітою маркетолог. Дівчина займається моделінгом, стала обличчям ювелірного бренду Іраклія Макацарія та мріє запустити власний бренд одягу. У вільний від зйомок час дівчина читає книги з психології, вивчила англійську, дивиться фільми та ходить до спортзалу.

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У 2021 році Марина (крайня ліворуч) стала "Міс Земля Україна"

Нагадаємо, що свого часу Владислав Супряга зустрічався з телеведучою та моделлю Дар'єю Савіною, яка пізніше вийшла заміж за захисника «Шахтаря» та національної команди Валерія Бондаря — партнера динамівця з чемпіонської збірної України U20.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пропозицію руки та серця своїй дівчині зробив воротар «Динамо» Руслан Нещерет.

Фото Instagram

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