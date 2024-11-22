Сьогодні тема сексу навіть смачніша: Віра Брежнєва вразила відвертістю

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка заінтригувала мережу, відверто розповіла, чи закохана зараз і як ставиться до сексу. Артистка зізналася, що почувала себе сексуальною, починаючи з 20-ти років і досі відчуває сильну енергію кохання. Брежнєва стала героїнею проєкту «30+» Раміни Есхакзай, що присвячений порадам від 40-річних 30-річним.

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«Я з 20 років почувалася сексуальною, але ніколи про це не замислювалася, — зізналася Віра. — І коли прийшла до гурту „ВІА Гра“, то не думала, що я якась особлива, хоча пам’ятаю, що вже тоді гормони були яскравими, і це бачили всі. І зараз нічого у цьому стані не змінилося, хоча відтоді пройшло вже 22 роки. Мені сьогодні тема сексу навіть смачніша, бо зараз я знаю, що хочу, як хочу, з ким хочу, а з ким не хочу. Секс — це взаємодія, в якій об’єднується енергія двох людей, тому для мене дуже важливо з ким».

Брежнєва зауважила, що їй треба час, щоб зрозуміти, наскільки сильно подобається їй людина.

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«Спочатку це пристрасть, „метелики у животі“, та коли вже можна довіряти партнеру і сказати, як я хочу, скільки я хочу й чи ми співпадаємо у цьому — це скарб, — поділилася співачка. — Я чула, що чоловіки думають, що у дівчат після 40 років менше бажання. Ну давайте, я вам буду звітувати раз на рік».

Артистка зізналася, що зараз наповнена коханням, але заміж не поспішає.

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«Я зараз дуже щаслива і наповнена коханням, — сказала Віра. - Я не поспішаю заміж, бо там вже була. Для того, щоб одружитися, зробити разом цей крок, треба дійсно гарно пізнати одне одного. Іноді ми поспішаємо і, на жаль, розуміємо це вже у шлюбі, а треба було „на березі“ домовитися і зрозуміти, чи йдемо ми паралельно. Для мене зараз цінність — не шлюб, а круті стосунки».

Нагадаємо, раніше на Віру Брежнєву подали до суду у рф.

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