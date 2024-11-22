Порошенка розкритикували за появу на прем’єрі фільму «Буча» у куртці за 6 000 доларів

Очільник фракції «ЄС», політик Петро Порошенко прийшов на прем’єру фільму «Буча», де розповідається про закатованих під час російського наступу українців, у куртці люксового італійського бренду за 6 000 доларів. Такий вибір одягу політичний експерт Валентин Гладких назвав цинічним. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

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«Петро Олексійович в новій італійській куртці Brunello Cucinelli за понад 6000 доларів США заявився на прем’єру фільму „Буча“. Взяв слово. Кремово-білий шовк, замша з телячої шкіри, комір-стійка додавали ваги кожному звуку з вуст „гетьмана“: „Буча — це місце болю. Ці тижні окупації та російського наступу на Київщині відгукуються і мені“, — обличчя сивочолого чоловіка висловлювало неймовірне переживання, а рука поправляла курточку за 6 тисяч доларів (це більш ніж 240 тисяч гривень!). Згадалися слова Порошенка про те, що поки захисники Київщини „здриснули“, він взяв в руки зброю та особисто звільняв регіон від окупантів. Можливо, навіть, забруднив куртку», — обурився Гладких.

На його думку, поява Порошенка у занадто дорогих люксових речах на такому заході є недоречною.

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«Додуматись під час війни нап’яти на себе важкий люкс у стилі а-ля „різдвяний олігарх“ на прем’єру трагічної стрічки про закатованих співгромадян міг лише абсолютно цинічний персонаж», — написав Гладких.

Експерт також звернув увагу, що за кілька годин до прем’єри фільму Порошенко у цій самій куртці записав відеозвернення про те, що його фракція не буде голосувати за державний бюджет, наче через брак в ньому коштів.

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«Найбагатший народний депутат, лідер найбагатшої депутатської фракції у куртці за 6000 уо заявив, що їм з депутатами малувато грошей в Держбюджеті. Тому за бюджет голосувати не можна. А ще раніше про «малувато грошей» Порошенко розповідав іноземним дипломатам на зустрічі щодо допомоги Україні. Правда, прийшов він тоді у піджаку за 2500 євро, з якого запопадливо зрізав «бірку», — пише експерт.

Як повідомлялося раніше, з початком широкомасштабного вторгнення доходи лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка зросли у 25 разів. Лише за 10 місяців 2024 року Порошенко збагатів на майже 4 мільярди гривень та має всі шанси стати найбагатшим олігархом країни.

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