«У мене ніколи не було ілюзій щодо путіна», — Меркель

Президент рф володимир путін навряд чи мав план напасти на Україну, коли вперше вступив на цю посаду у 2000 році, вважає ексканцлерка ФРН Ангела Меркель, яка ранішее закликала Захід вести переговори з російським диктатором. Про це вона заявила в інтерв'ю тижневику Der Spiegel, передає Deutsche Welle.

ВІДЕО ДНЯ

«Я ніколи не мала жодних ілюзій щодо путіна. У нього завжди були диктаторські нахили, мене часто обурювало його самозадоволення», — зазначила Меркель.

Щодо питання про можливу відповідальність Заходу, то на нього вона не змогла відповісти однозначно:

«Щоб внести ясність: не було і немає жодної причини, яка б могла виправдати напад путіна на Україну. Але було б краще, якби на Заході було більше єдності. Ми не були такі сильні, як могли б».

РЕКЛАМА

Щодо того, чи має Німеччина брати участь у можливих дипломатичних ініціативах щодо мирних переговорів між москвою та Києвом, Меркель відповіла: «Коли настане правильний момент, рішення може прийматися не лише однією Україною. Якщо ми підтримуємо Україну зі спільних інтересів, ми маємо також спільно робити кроки щодо закінчення війни».

Раніше посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що розпочалась Третя світова війна. А експерт Володимир Фесенко помітив зміну риторики Трампа щодо України.

РЕКЛАМА

257

Читайте нас у Facebook