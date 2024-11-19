Набагато обережніший: експерт про зміну риторики Трампа щодо України

Політолог Володимир Фесенко заявив, що нині розробляються різні варіанти, яким чином посилити підтримку України, аби укріпити її позиції перед майбутніми переговорами про завершення війни. За його словами, новообраний президент США Дональд Трамп готується ініціювати переговори про завершення війни росії проти України.

ВІДЕО ДНЯ

«Якщо в перші дні після виборів було багато заяв, що є бажання досягти угоди ще до інавгурації Трампа, то зараз йдеться вже про те, що переговори почнуться в день вступу на посаду— 20 січня. Трамп не робить жодних широкомовних заяв, жодних конкретних заяв, коли та як не тільки війна закінчиться, а коли переговори почнуться. Це показово. Трамп набагато обережніший, набагато відповідальніший у своїх заявах», — каже політолог.

На думку Фесенка європейські партнери України та нинішня адміністрація США активізували свої дії з підтримки України. Тривають консультації, що робити, якщо раптом виникнуть якісь збої з військовою допомогою Україні.

Раніше повідомлялося, що Європа шукає підтримки у Байдена, аби якнайшвидше допомогти Україні.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

95

Читайте нас у Facebook