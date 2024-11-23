«Наш обов'язок — пам'ятати та говорити світові правду про геноцид»: Зеленський вшанував пам'ять жертв Голодоморів в Україні (фото, відео)

В четверту суботу листопада щороку в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів.

У заходах з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів взяв участь президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена. «У 1921, 1922 й 1923-му. У 1946-му й 1947-му. І в найстрашніші 1932 і 1933 роки, коли свідомо створений режимом голод забрав мільйони життів наших людей. Наш обов’язок — пам’ятати, згадувати й говорити світу правду про жорстокий злочин, про геноцид, який був здійснений проти українців», — сказав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Президент та перша леді відвідали Києво-Печерську лавру, де Божествену літургію очолив предстоятель ПЦУ Єпіфаній.

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Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

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Також учасники церемонії поклали колоски до пам'ятника жертвам голодоморів в Києві.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

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Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Нагадаємо, що в цей день люди традиційно запалюють свічки та о 16−00 виставляють на підвіконня, згадуючи та нагадуючи про померлих.

А минулого року у День пам'яті жертв голодоморів росіяни атакували Україну на той час рекордною кількістю «шахедів» — 75-ма дронами-камікадзе. Тоді Зеленський заявляв про «свідомий терор» українців.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

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