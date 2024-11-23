41.18 / 41.65 43.16 / 43.91
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Наш обов'язок — пам'ятати та говорити світові правду про геноцид»: Зеленський вшанував пам'ять жертв Голодоморів в Україні (фото, відео)

13:55 23 листопада 2024
Зеленські у День пам'яти жертв голодоморів

В четверту суботу листопада щороку в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів.

У заходах з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів взяв участь президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена. «У 1921, 1922 й 1923-му. У 1946-му й 1947-му. І в найстрашніші 1932 і 1933 роки, коли свідомо створений режимом голод забрав мільйони життів наших людей. Наш обов’язок — пам’ятати, згадувати й говорити світу правду про жорстокий злочин, про геноцид, який був здійснений проти українців», — сказав президент.

Президент та перша леді відвідали Києво-Печерську лавру, де Божествену літургію очолив предстоятель ПЦУ Єпіфаній.

РЕКЛАМА
Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

РЕКЛАМА

Також учасники церемонії поклали колоски до пам'ятника жертвам голодоморів в Києві.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

РЕКЛАМА
Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Нагадаємо, що в цей день люди традиційно запалюють свічки та о 16−00 виставляють на підвіконня, згадуючи та нагадуючи про померлих.

А минулого року у День пам'яті жертв голодоморів росіяни атакували Україну на той час рекордною кількістю «шахедів» — 75-ма дронами-камікадзе. Тоді Зеленський заявляв про «свідомий терор» українців.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

71

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На Змій очікують неймовірні зміни

Зловлять удачу за хвіст: які 4 знаки Східного гороскопу пізнають великий успіх до кінця осені

Гороскоп

Успіх чекає на сміливих Овнів та Близнюків-експериментаторів: кому із знаків зодіаку пощастить у вихідні 23−24 листопада

Аліна Пухальська

«Якщо Олександр не може відкрито розповісти про себе, то про які стосунки може йти мова?»: сомельє Аліна Пухальська про Холостяка та вихід з проєкту

Карта Таро Сонце

Левам — «Сонце», Тельцям — «Імператор», а Овнам — «Колісниця»: Таро-прогноз на 23 листопада

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту