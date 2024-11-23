Автоексперти, які раніше розповіли про нюанси запуску двигуна автомобіля за низьких температур, вважають, що неправильно підібрана моторна олива може загуснути за низької температури та призвести до поломки двигуна автомобіля, пише Motor Media Review.

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Так, варто враховувати відповідність в’язкості та температурні характеристики олив в умовах зимової експлуатації. Не можна використовувати оливи, які за низьких температурах вже не виконують необхідних функцій, перемерзають або густіють.

Олива, що згусла на морозі, може видавлюватись через сальники в двигуні, чим спровокує протікання в ньому. Це в результаті виведе двигун з ладу. Фізичні властивості деяких ущільнень і прокладок в моторі такі, що в морози вони стискаються і дубіють, а після того, як двигун знову заводиться і починає працювати з різко наростаючим навантаженням, тріскаються через перепад температури.

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти розповіли про інші помилки автомобілістів, які зазвичай «вбивають» двигун машини, а також нагадали, що зазвичай «вбиває» автоматичну коробку передач.

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Фото: roadgid.ru

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