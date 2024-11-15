Не лише погана олива: які помилки автомобілістів зазвичай «вбивають» двигун машини

Серед помилок водіїв, які «вбивають» автоматичну коробку передач, автофахівці, зокрема, називають неправильне буксирування та нехтування ручним гальмом при паркуванні автівки на схилі.

ВІДЕО ДНЯ

Є ще кілька типових помилок, які можуть призвести до пошкодження механізмів машини, наприклад клапанів газорозподільного механізму (ГРМ). Як пише профільне видання mashyna.com.ua, клапани виготовляють з термостійких матеріалів, але інколи трапляється так, що елементи прогорають швидше. Цьому є чотири пояснення.

По-перше, це використання низькоякісної моторної оливи, яка не достатньо захищає внутрішні комопоненти двигуна. Адже на сідлах і тарілках відкладається сірка, що погіршує їхню рухливість, і знижує швидкість охолодження.

По-друге, це використання низькооктанового палива, ступінь детонації якого підвищена. Швидкі міні-вибухи призводять до різкого зростання температури в камері згоряння, через що провокується поступове руйнування клапанів.

РЕКЛАМА

По-третє, це несвоєчасна заміна свічок запалювання. Старі свічки дають слабку іскру, що погіршує згоряння паливоповітряної суміші. Таким чином на клапани здійснюються високі ударні навантаження, що й веде до їхньої деформації.

По-четверте, це встановлення газобалонного обладнання (ГБО) та його неправильне налаштування. Адже бідна паливоповітряна суміш порушить роботу двигуна і викличе її тривале горіння суміші та перегрів клапанів.

РЕКЛАМА

Також увагу водіїв звертають на осінню небезпеку, коли листя, що падає, може забити дренажні отвори підкапотного простору та вентиляційні канали, розташовані біля основи лобового скла. Адже у міру накопичення та перегнивання воно блокуватиме стоки для води.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

91

Читайте нас у Facebook