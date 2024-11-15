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Не лише погана олива: які помилки автомобілістів зазвичай «вбивають» двигун машини

13:34 15 листопада 2024
Автомеханік

Серед помилок водіїв, які «вбивають» автоматичну коробку передач, автофахівці, зокрема, називають неправильне буксирування та нехтування ручним гальмом при паркуванні автівки на схилі.

Є ще кілька типових помилок, які можуть призвести до пошкодження механізмів машини, наприклад клапанів газорозподільного механізму (ГРМ). Як пише профільне видання mashyna.com.ua, клапани виготовляють з термостійких матеріалів, але інколи трапляється так, що елементи прогорають швидше. Цьому є чотири пояснення.

По-перше, це використання низькоякісної моторної оливи, яка не достатньо захищає внутрішні комопоненти двигуна. Адже на сідлах і тарілках відкладається сірка, що погіршує їхню рухливість, і знижує швидкість охолодження.

По-друге, це використання низькооктанового палива, ступінь детонації якого підвищена. Швидкі міні-вибухи призводять до різкого зростання температури в камері згоряння, через що провокується поступове руйнування клапанів.

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По-третє, це несвоєчасна заміна свічок запалювання. Старі свічки дають слабку іскру, що погіршує згоряння паливоповітряної суміші. Таким чином на клапани здійснюються високі ударні навантаження, що й веде до їхньої деформації.

По-четверте, це встановлення газобалонного обладнання (ГБО) та його неправильне налаштування. Адже бідна паливоповітряна суміш порушить роботу двигуна і викличе її тривале горіння суміші та перегрів клапанів.

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Також увагу водіїв звертають на осінню небезпеку, коли листя, що падає, може забити дренажні отвори підкапотного простору та вентиляційні канали, розташовані біля основи лобового скла. Адже у міру накопичення та перегнивання воно блокуватиме стоки для води.

Фото Pixabay

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