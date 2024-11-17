Чому автоексперти рекомендують подвійний запуск двигуна в холодну погоду

Настання холодів є справжнім випробуванням для водіїв. На щастя, багато хто з них вже має достатній досвід і власні лайфхаки.

Однак ніколи не зайве скористатися й досвідом колег, про який пише український автопортал.

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Він звертає увагу на нюанси запуску двигуна автомобіля за низьких температур, коли і мотор, і стартер, і акумулятор зазнають серйозних навантажень, які можуть призвести до їх підвищеного зносу.

Щоб мінімізувати ризики, досвідчені механіки, рекомендують запускати двигун двічі, наголошуючи, що такий метод дозволяє оптимально налаштувати двигун для подальшої роботи, що особливо актуально для дизельних двигунів.

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Як діяти?

Спочатку ключ слід вставити в замок запалювання і повернути в положення, коли на панелі приладів загоряються всі індикатори, зокрема контрольна лампа свічок розжарювання.

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Як тільки остання згасне, ключ потрібно повернути у вихідне положення та знову запустити двигун. Такий «трюк» дозволяє краще прогріти свічки, покращивши їхню ефективність у мороз.

Зазначається, що при такому запуску температура повітря в камері згоряння суттєво підвищується, що покращує запуск та підвищує віддачу двигуна.

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Також цей спосіб дозволяє скоротити тривалість прогріву двигуна.

Зверніть увагу і на помилки автомобілістів, які зазвичай вбивають двигун машини.

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