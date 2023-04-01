Забули про «ручник» та неправильне буксирування: водіям розповіли, що зазвичай «вбиває» автоматичну коробку передач

Після простих порад, як збільшити запас ходу електромобіля взимку, експерти розповіли, як можна уберегти автоматичну коробку передач від поломок.

Так, паркування авто на схилі без «ручника» може призвести до поломки автоматичної коробки передач. Припаркувавшись на крутому схилі, автомобіль з автоматичною трансмісією потрібно заздалегідь ставити на ручне гальмо — до переведення селектора в положення «паркінг». Якщо цю процедуру проігнорувати, то трансмісія зазнає підвищеного навантаження, пише Motor Media Review.

Як відомо, режим «паркінг» — це зубчаста шестерня, пов’язана з вихідним валом КПП, і механізм з важелем, який ходить між зубами шестерні та блокує її рух. Якщо автомобіль поставити на схилі без «ручника», то вся вага машини припаде на цей важіль, що може призвести до заклинювання трансмісії або її поломки.

Щоб не «вбивати» КПП при паркуванні на схилі, експерти радять водіям дотримуватися наступного алгоритму: спочатку затягувати (або вмикати) гальмо стоянки, потім переводити селектор у положення «паркінг» (P) і лише після цього відпускати педаль гальма.

За даними Інституту досліджень авторинку, вживаних машин з «автоматом» на українському ринку стає дедалі більше.

Також, на думку експертів, всупереч поширеній думці, буксирувати автомобіль з автоматичною трансмісією не заборонено. Головне, робити це обережно і дотримуватися кількох простих правил.

Перше з них полягає в надто далекому буксируванні. Якщо раніше в посібниках з експлуатації автовиробники прямо писали, що такий автомобіль не рекомендується «тягнути» на зчіпці більш ніж на 50 кілометрів, сьогодні ця відстань найчастіше ще менша.

Щоб мінімізувати навантаження на трансмісію і не викликати підвищеного зношування її деталей, потрібно буксирувати автомобіль із заведеним двигуном.

Ще одна помилка, що «вбиває» автоматичну коробку передач при буксируванні — занадто висока швидкість. Як правило, автовиробники не рекомендують буксирувати машини з АКПП швидше ніж 50 км/год.

Якщо на вашому авто автоматична коробка передач, то не спішіть буксирувати інші автомобілі. В такому випадку сильно навантажується трансмісія і звичайний «жест добро волі» може обернутися для вас дороговартісним ремонтом.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, на які дефекти можна заплющити очі при покупці автомобіля, а також про те, чому може різко зрости витрата палива, і як цього уникнути.

Фото: mmr.net.ua

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