24-е листопада: де чекати штормових вітрів, і що заборонено робити

Сьогодні, в останню неділю місяця, 24-го листопада, в Україні на значній частині території опади малоймовірні.



Про це пише у соціальній мережі синоптикиня Наталка Діденко.

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«Хіба що на сході вночі дощ переходитиме у сніг, а вдень припиниться. І ще в західних областях вдень у неділю очікується місцями невеликий сніг», — додає вона.

Вітер в Україні задуватиме з північного заходу, буде помірним, у східних областях ймовірно штормовим, до 15−20 метрів за секунду. На заході України — південно-західний. Температура повітря у неділю — від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла (тобто, на сході тепло зміниться відчутним похолоданням).

У Києві 24-го листопада опадів не очікується, температура вдень — близько нуля. Найближчими днями в Україні буде холодно, але без істотних опадів. У другій половині наступного тижня трохи потепліє та побільшає опадів (окрім східної частини).

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Свято та заборони

Сьогодні, 24 листопада, Міжнародний день Біблії. Віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Катерини. 24 листопада в церковному календарі — день пам’яті святої великомучениці Катерини. Вона народилася в Олександрії в III столітті і була відомою своєю красою, мудрістю та освітою. Катерина була донькою знатного і багатого сімейства. За переказами, вона була віддана християнству після того, як мала бачення Діви Марії та Ісуса Христа. Після цього Катерина активно проповідувала християнську віру, залучаючи багатьох людей до християнства, включаючи філософів та воїнів.

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Заборони 24 листопада

Вагітній жінці у День Святої Катерини не слід працювати. Вважається, якщо вагітна буде лише відпочивати, то матиме легкі пологи.

Здавна вважалося поганою прикметою розпалювати багаття.

Оскільки в цей день триває Різдвяний піст, слід вживати лише пісні страви і не можна їсти м’яса, яєць та молочних продуктів.

Не можна сваритися і лаятися

У цей день заборонялося вступати в конфлікти, адже це могло «накликати біду» на всю родину.

Не можна виконувати важку фізичну роботу.

Не можна влаштовувати гучні святкування.

Не можна відмовляти у допомозі.

Прикмети дня

Наші пращури вірили, що якщо цього дня ясна погода, то зима буде холодною.

Також вони вважали, що якщо цього дня тепло, то в другій половині грудня будуть сильні морози.

Якщо цього дня відлига і туман, то похолодання настане після Варвариного дня.

Якщо цього дня на небі маленькі зірки, то скоро буде снігопад.

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Крім того, можна завважити на сучасну прикмету: якщо чоловік посилено збирає гроші на золоті та срібні прикраси, то його дружина обов'язково буде з подарунком на Новий рік.

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