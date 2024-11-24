Частина українців у 2025 році буде отримувати надбавку до пенсії у розмірі більше 2 тисяч грн: про кого йдеться (це не судді)

У зв'язку з тим, що в Україні деякі «надто кмітливі» громадяни, за словами заступниці міністра соціальної політики Дар'ї Марчак пристосувались до того, щоб отримувати «чорнобильскі» доплати, уряд має намір навести порядок у їх виплаті.

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При цьому справжніх «чорнобильців» навіть чекає доплата до пенсії. Відповідну норму внесено до держбюджету на 2025 рік. Цей законопроєкт (№ 12000) уже ухвалений депутатами Верховної Ради в другому читанні та очікує на підпис президента.

Сума надбавки дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить 2361 грн.

При цьому отримуватимуть «чорнобильську» пенсію лише ті пенсіонери, які постійно проживають у зонах відселення та проживали чи працювали там із 1986-го по 1993 рік.

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Тобто ті пенсіонери, що переїхали до зони відчуження після 1993 року, виплати не отримають. Не збільшуватимуться і пенсії тих чорнобильців, які продовжують працювати після настання пенсійного віку.

Крім того, якщо пенсіонер залишає постійне місце проживання у зоні відселення та реєструється за її межами, надання виплати припиняється. Для цього Пенсійний фонд у 2025 році регулярно перевірятиме дані з державних реєстрів для підтвердження права на продовження виплат.

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Зазначимо, що станом на 1 квітня 2024 року в Україні налічувалося 639 тис. пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи (загалом у країні — 10,5 млн пенсіонерів). За даними Пенсійного фонду, найбільше пенсіонерів-чорнобильців у Київській області — 206 тисяч. У Житомирській області — 89 тисяч, у Рівненській — 94 тисячі.

Всі вони, зокрема, мають право на індексацію пенсійних виплат у наступному березні, хоча деякі нардепи висловлюють сумніви в тому, що вона вплине на добробут пенсіонерів.

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