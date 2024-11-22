Не компенсує підвищення цін: нардеп розповів про індексацію пенсій у березні

Президент Володимир Зеленський обіцяв, що всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно із законом, уряд має на це гроші.

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Крім того, у березні 2025 року буде проведено індексацію пенсій, що частково компенсує зростання споживчих цін.

Разом з тим, ці виплати суттєво не вплинуть на добробут значної частини пенсіонерів. Вони залишаться у скрутному фінансовому становищі, вважає народний депутат, заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Попри те, що підвищення буде важливим кроком у підтримці пенсіонерів, воно буде незначним.

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За словами Цимбалюка, уряд повинен зайнятись питанням підвищення прожиткового мінімуму, який безпосередньо впливає на мінімальні пенсії. У 2025 році мінімальна пенсія в Україні становитиме 2 300 гривень. Ця сума залишається критично низькою, враховуючи темпи інфляції та зростання цін на основні товари і послуги.

До того ж українська пенсійна система стикається з серйозними викликами, пише Oboz з посиланням на аналітичний сервіс Опендатабот. Майже половина пенсіонерів, а саме 43% із понад 10 млн осіб, отримують пенсії менші за 100 доларів (еквівалент приблизно 3 650 гривень).

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Не набагато краща картина і з іншими категоріями пенсіонерів: 25,6% отримують пенсії у розмірі від 5 000 до 10 000 гривень (у середньому 6 860 гривень). 18,6% отримують виплати в межах від 4 000 до 5 000 гривень.

Лише 12,7% пенсіонерів мають пенсії понад 10 000 гривень.

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Середній розмір пенсій у найбільш забезпеченій категорії становить 15 354 гривні, що еквівалентно близько 370 доларам.

Така ситуація, вважає народний обранець, потребує додаткових урядових заходів для покращення добробуту цієї категорії громадян.

Нагадаємо, в Мінсоцполітиці вже давно попереджають, що держава не зможе забезпечити пенсіонерам достойні виплати із солідарної системи, а може гарантувати лише мінімалку. Йдеться також про запровадження базової соціальної допомоги тим, хто не має права на пенсію.

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