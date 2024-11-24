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Спорт

«Хтось втомився»: дружина Шовковського показала, з ким відпочиває чоловік після перемоги над «Чорноморцем» (фото)

10:44 24 листопада 2024
Олександр Шовковський

Дружина головного тренера «Динамо» Олександра Шовковського Марина показала, в якій компанії відпочиває її чоловік після перемоги у чемпіонаті України над «Чорноморцем»— .

«Хтось втомився та відпочиває в компанії найближчих», — підписала дружина фахівця знімок, на якому 49-річного наставника лідера УПЛ «відновлюють» кіт та ігуана.

До речі, кілька років тому Олександр Шовковський показав свій домашній зоопарк, у якому жили кішка, білий їжак, папуга Шико, ігуана, рибки та навіть левеня.

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До речі, вже найближчого понеділка наставник «Динамо» разом із підопічними вирушить до Гамбурга, де в четвер, 28 листопада, на «біло-синіх» чекає номінально домашній матч Ліги Європи проти чеської «Вікторії».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих пожертвувала 1 мільйон гривень на допомогу тваринам.

Фото ФК «Динамо», Instagram

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