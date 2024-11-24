«росія за три місяці виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки весь Євросоюз за рік», — міністр оборони Німеччини

Понад 1000 днів Україна захищається від жорстокої загарбницької війни росії. Але, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, ситуація більше не обмежена одним регіоном. За його словами, відтепер Європа стикається з довгостроковою загрозою.

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«Президент путін давно повністю перейшов на військову економіку. росія за три місяці виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки весь Євросоюз за рік»,— сказав він, пише видання N-tv.

У своїй промові наприкінці жовтня путін говорив про «серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок». І він уже бачить себе переможцем у війні проти України, додав Пісторіус. Водночас повним ходом йде гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами.

«Наша безпека є крихким активом», — сказав міністр оборони й попередив, що Німеччина повинна пришвидшити темпи та більше інвестувати у свою «здатність вести війну».

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Пісторіус пояснив, чому претендує на другий термін на посаді міністра оборони:

«Я люблю свою нинішню діяльність, справді. Я не закінчив свою роботу для Бундесверу, для військ. Попереду ще багато чого. Тому подбайте про те, щоб я залишився міністром оборони».

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Раніше експерт пояснив, чому путін вдарив балістичною ракетою по Україні саме зараз.

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