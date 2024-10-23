Війна путіна спрямована не лише проти України: як НАТО посилює свою обороноздатність в Балтійському регіоні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який вважає, що путіну не повинна зійти з рук агресивна війна, підкреслив важливість регіону Балтійського моря для безпеки Європи. Це стало ще більш очевидним у зв'язку з триваючою агресією росії проти України у безпосередній близькості від Балтійського моря. Майже 1000 днів минуло з моменту російського військового вторгнення в Україну, і очевидно, що війна президента путіна спрямована не лише проти України.

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«Його справжнім ворогом є наш вільний, незалежний і демократичний спосіб життя, - заявив Пісторіус на відкритті нового тактичного штабу ВМС Німеччини в Ростоку. — Це відчутне вираження «усвідомлення повороту», — цитує міністра n-tv.

Пісторіус зазначив, що «російська агресія» проявляється по-різному — наприклад, у гібридних або кібератаках. За його словами, такі атаки спрямовані на те, щоб «розмити лінію розмежування між війною і миром».

«Вони спрямовані на дестабілізацію європейської безпеки, підрив довіри і отримання впливу», — сказав він.

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Безпека в Балтійському регіоні нерозривно пов'язана з безпекою всього континенту. У новому штабі військово-морські сили перебирають на себе завдання НАТО, спрямовані на посилення обороноздатності в регіоні Балтійського моря. Німеччина, яка має найбільший військово-морський флот в Балтійському морі в альянсі НАТО, перебрала на себе роль регіонального лідера 1 жовтня. Борис Пісторіус чітко дав зрозуміти, що це не нова штаб-квартира НАТО.

«Перебираючи на себе командування, Німеччина демонструє свою відповідальність як провідна країна в Балтійському морі, — сказав Пісторіус. — Балтійське море є важливим коридором для торгівлі, військової мобільності і енергетичної безпеки».

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Це «стратегічний регіон, що має велике геополітичне значення» і знаходиться «на передовій нашої колективної оборони від нових загроз», сказав міністр.

Новий штаб відповідає за планування морських операцій і навчань, а також за керівництво військово-морськими силами НАТО в мирний час, під час кризи і війни. Штаб з англійською абревіатурою CTF Baltic також виконує завдання командування НАТО в Балтійському морі і має координувати військово-морську діяльність союзників там. CTF Baltic розшифровується як «Командувач оперативно-тактичної групи в Балтійському морі».

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Це національний штаб за участю інших країн. За даними міністерства, його очолює німецький адмірал. Польський адмірал буде допомагати йому в якості заступника. Крім Німеччини, в CTF Baltic беруть участь ще одинадцять країн: Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Великобританія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Франція і Швеція. У мирний час 60 військових з цих та інших країн-партнерів можуть займати 60 багатонаціональних постів. У разі кризи або конфлікту штат може бути збільшений до 240 посад.

Раніше повідомлялося, що Польща почала відпрацьовувати сценарій можливого вторгнення білорусі та рф, а Шольц заявив про повну підтримку у разі нападу рф на країни Балтії.

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