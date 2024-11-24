Довелось похвилюватись: в Одесі люди застрягли на атракціоні через відключення світла (відео)

У неділю, 24 листопада, коли енергетики обіцяли обійтись без масових відключень світла, в Одесі кілька людей вирішили скористатись нагодою й відпочити у парку імені Шевченка на його знаменитих атракціонах.

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На жаль, ця ідея виявилась досить ризикованою, пишуть місцеві Telegram-канали.

Світло таки вимкнули, й атракціони зупинились. При цьому частина відвідувачів парку залишились високо над землею.

Звичайно, дехто почав панікувати. Втім, на допомогу їм поспішили рятувальники. І скоро людям допомогли спуститись на землю.

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Певно, сьогоднішній день вони запам'ятають надовго.

Нагадаємо, 17 листопада росія здійснила масовану атаку на енергетичну систему України. У кількох областях через обстріли були введені аварійні відключення світла за рішенням «Укренерго», щоб зменшити наслідки ударів.

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Найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі. Там було пошкоджено одразу чотири підстанції.

По всі країні ввели графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Потім в «Укренерго» повідомили, що графіки не будуть застосовуватися в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Рівненській та Тернопільській областях.

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Як писали раніше «ФАКТИ», Україна перебуває на порозі найсуворішої зими, під час якої за песимістичного прогнозу світла може не бути до 20 годин на добу.

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