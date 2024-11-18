У низці областей України скасували графіки відключень світла: де електроенергія буде протягом всього дня

У низці областей України скасували графіки відключень світла, запроваджені на 18 листопада після масованої ракетної атаки по Україні. Це зроблено за вказівкою «Укренерго».

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Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сайти обленерго.

Зокрема, графіки не будуть застосовуватися в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Рівненській та Тернопільській областях.

Зазначимо, що «Укренерго» ввело графіки відключень світла в Україні на 18 листопада з 6:00 до 22:00 після масованої атаки на Україну. Графіки повертаються через пошкодження енергооб’єктів. У більшості областей планували застосувати дві черги, що означало відсутність світла 4 години на добу.

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Російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну систему України 17 листопада. У кількох областях через обстріли були введені аварійні відключення світла за рішенням «Укренерго», щоб зменшити наслідки ударів.

Найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі. Там загинуло двоє енергетиків, пошкоджено одразу чотири підстанції. В місті вчора ввечері був тотальний блекаут. В деяких районах немає води. Зупинився електротранспорт.

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Нагадаємо, що у жовтні МВФ оцінив зимовий дефіцит енергії в Україні в 3−4 ГВт, що «відповідає оцінкам інших зацікавлених сторін», при цьому переважають негативні ризики через ракетні атаки й сезонні фактори.

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