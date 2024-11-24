Все набагато гірше: стало відомо, як насправді буде зустрічати Різдво принц Гаррі
Принц Гаррі та Меган Маркл, на тлі чуток про депортацію, яку загрожує провести Дональд Трамп, вирішили не приймати можливого запрошення від королівської родини зустрічати Різдво у Великий Британії. Пара вирішила відсвяткувати Різдво у їхньому будинку у Монтесіто.
На жаль, реальність може виявитися набагато гіршою, й принц Гаррі може опинитися в ситуації героя фільму «Один вдома», пишуть зарубіжні ЗМІ.
Річ у тому, що Гаррі має намір влаштувати вечірку, на якій всі охочі зможуть поспілкуватися з ним віч-на-віч. Певно, принц розраховує, що таким чином зможе знайти нових бізнес-партнерів, а також розширити коли корисних знайомств.
Вже зараз представники герцога розіслали кілька запрошень. В результаті після вечірки Гаррі залишиться сам вдома. А Меган не збирається «зачинятися» на свята у чотирьох стінах і прийняла запрошення на святковий прийом від імені керівництва свого фонду.
Звичайно, коли про наміри Гаррі та Меган стало відомо громадськості, це породило багато нових розмов про те, що у шлюбі герцога та герцогині Сассекських не все добре. І багато хто з людей згадує, як у них все добре починалося. За весільною церемонією Гаррі і Меган спостерігали понад 2 млн людей, а саме весілля обійшлося у понад 32 млн. фунтів стерлінгів.
Разом з тим, Вільям і Кейт на Різдво збираються продовжити святкування у маєтку Сандрінгем у розширеному складі. На святкування будуть запрошені не лише монарші особи та родичі принцеси, а й навіть колишня дружина принца Ендрю Сара Фергюсон.
Фото: https://radaronline.com/321
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