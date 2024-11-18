Красиві та щасливі: Максим Галкін показав нове фото з Аллою Пугачовою, Крістіною Орбакайте та дітьми

Схоже, Алла Пугачова любить тролити своїх хейтерів, а її чоловікові Максиму Галкіну цього навіть не потрібно робити: кожна його публікація в Мережі просто виводить з себе російських хейтерів, які скаженіють від думки, що хтось має право на власну думку і не погоджується з кремлівським диктатором путіним — і при цьому ще й відчуває себе щасливим!

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Так, вчора Максим Олександрович поділився свіжим фото з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми — 11-річними двійнятами Лізою та Гаррі. До кадру також потрапила старша дочка 75-річної співачки Крістіна Орбакайте.





«Ще п'ять концертів та додому», — підписав 48-річний шоумен знімок. Напередодні артист завершив гастролі в США і тепер прямує з концертами до Канади.

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У коментарях користувачі обговорюють, як виросли діти пари: «Син — копія батька, дочка — копія мами», «Алла Борисівна року назад відраховує? Молодіє з кожним роком», «Ще сто років прожити вам!», «Яка гарна родина», «Як же час біжить, Гаррі та Лізонька вже дорослі, особливо молодий чоловік Гаррі. Скоро тата наздожене», «Які гарні діти».

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Нагадаємо, що раніше Максим Галкін під час одного з виступів «запалив» сцену українським хітом, від чого не змогла залишатись спокійною навіть Сердючка.

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