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Україна

Жахливі цифри: нардеп назвав кількість мешканців Маріуполя, які повернулись в окуповане місто

10:22 25 листопада 2024
Переселенці. Ілюстративне фото Бориса Корпусенка

Вже близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. За наявними даними, 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни. Водночас кожен третій з них повернувся додому — в окупований Маріуполь, куди окупанти завозять росіян. За підрахунками, це приблизно 67−70 тисяч осіб. Це жахливі цифри, вважає народний депутат, член Комітету ВР з питань прав людини Максим Ткаченко.

«Головною причиною повернення є те, що вимушені переселенці на підконтрольній Україні території не змогли почати нове життя. Не отримали належної допомоги від держави — ані житла, ані соціальної підтримки, компенсацій, роботи, тощо. Багато людей не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а всі ті пропозиції, які надаються переселенцям, насправді дуже низькооплачувані», — резюмує Максим Ткаченко.

Ткаченко додав, що бували ситуації дискримінації переселенців на ринку праці.

«Заробітна плата часто не перевищує 8−12 тисяч гривень, в той час, коли вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах України стартує від 10 тисяч. Коли переселенці починають працювати — вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла. Водночас на безоплатній основі дуже мало місць з людськими умовами проживання», — каже нардеп.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що відбувається на ринку праці в Україні.

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