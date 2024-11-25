Жахливі цифри: нардеп назвав кількість мешканців Маріуполя, які повернулись в окуповане місто

Вже близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. За наявними даними, 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни. Водночас кожен третій з них повернувся додому — в окупований Маріуполь, куди окупанти завозять росіян. За підрахунками, це приблизно 67−70 тисяч осіб. Це жахливі цифри, вважає народний депутат, член Комітету ВР з питань прав людини Максим Ткаченко.

ВІДЕО ДНЯ

«Головною причиною повернення є те, що вимушені переселенці на підконтрольній Україні території не змогли почати нове життя. Не отримали належної допомоги від держави — ані житла, ані соціальної підтримки, компенсацій, роботи, тощо. Багато людей не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а всі ті пропозиції, які надаються переселенцям, насправді дуже низькооплачувані», — резюмує Максим Ткаченко.

Ткаченко додав, що бували ситуації дискримінації переселенців на ринку праці.

«Заробітна плата часто не перевищує 8−12 тисяч гривень, в той час, коли вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах України стартує від 10 тисяч. Коли переселенці починають працювати — вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла. Водночас на безоплатній основі дуже мало місць з людськими умовами проживання», — каже нардеп.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що відбувається на ринку праці в Україні.

РЕКЛАМА

301

Читайте нас у Facebook