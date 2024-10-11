Стільки роботи не було з початку вторгнення: кого найбільше шукають роботодавці і як ставляться до тих, хто не має досвіду

Поки у Верховній Раді роздумують, чи приймати окремий закон про економічне бронювання, ринок праці в Україні встановив рекорд за кількістю вакансій з початку року. Щоправда, основні лідери галузей, у яких готові запропонувати роботу українцям, залишаються колишніми.

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Таких висновків дійшли аналітики сервісу пошуку роботи Work.ua. За їхніми даними, у вересні українцям було доступно 117 683 вакансії, що є рекордом за весь період з 24 лютого 2022 року і повторює статистику 2021-го.

При цьому у західних та центральних областях України кількість вакансій перевищує довоєнний рівень, на Закарпатті, наприклад, удвічі. А ось у столиці кількість вакансій становить лише 95% від довоєнної пропозиції.

Найбільша кількість вакансій у таких категоріях, як «Виробництво та робочі спеціальності», «Сфера обслуговування» та «Логістика, склади, зовнішньоекономічна діяльність».

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Як підкреслили на Work.ua, нинішній період є найсприятливішим для пошуку роботи, причому не лише через кількість вакансій. Так, у своїх оголошеннях роботодавці у 43% випадків готові брати на роботу людей без досвіду — у вересні таких було 36%.

Водночас розмір середньої зарплати у вересні, яку пропонує ринок праці претендентам, не змінився та становив 21 500 грн. Мінімальне зміщення зарплатної медіани бачимо у деяких областях: Київській (24 000 грн), Львівській (21 500 грн), Харківській (19 170 грн).

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При цьому є зростання зарплат у деяких категоріях:

«Охорона, безпека» — 45 000 грн, +13% до серпня;

«Страхування» — 25 000 грн, +5%;

«Управління персоналом, HR» — 25 000 грн, +4%;

«Телекомунікації та зв'язок» — 24 980 грн, +4%;

«Будівництво, архітектура» — 26 000 грн, +4%.

Зазначимо, що кількість вакансій на ринку праці в Україні продовжує зростати, але мінімальна зарплата та пенсія заморожені на 2025 рік, що може загальмувати і зростання середньої зарплати по країні.

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